Clementino, piccola operazione in ospedale: "Tutto a posto". Il primo a commentare è Jovanotti | Foto

Clementino, all'anagrafe Clemente Maccaro, è uno dei rapper più amati dal pubblico italiano. L'ultimo suo successo è il singolo Partenope ed è stato uno dei giudici di The Voice Senior.

Intanto nella giornata di lunedì 22 febbraio Clementino ha subito una piccola operazione: "Ho subito un piccolo intervento ad Avellino - ha scritto nella didascalia a corredo di una immagine dal letto d'ospedale su Instagram -. Tutt appost (Tutto a posto ndr). Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori. Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino". Tra i primi a commentare Lorenzo Jovanotti, che lo ha chiamato "Fratmo (Fratello mio ndr)".

Clementino, i flirt con Mariana Rodriguez e Adriana Peluso: poi la storia con Valeria Sammarco

Per quanto riguarda la sua vita privata, tra i flirt avuti da Clementino quello con Adriana Peluso (ex concorrente del del Grande Fratello ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e con Mariana Rodriguez. Nel 2016, Clementino è stato paparazzato in compagnia della conduttrice e modella Marianna Vertola, mentre nel 2017 è stato visto con l’avvocatessa Valeria Sammarco. Tra le curiosità sul suo conto, per 13 anni ha lavorato come animatore nei villaggi turistici. Ha un fratello e una sorella pure loro musicisti: la sorella è una cantante lirica, mentre il fratello suona blues.

