Gianluca Fubelli, il soprannome Scintilla e il passato da odontotecnico: l'ex fidanzata è la Pupa Elena Morali

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, ha raggiunto la grande popolarità con la sua partecipazione a Colorado. E' un comico, conduttore televisivo e attore. Nato a Roma il 9 aprile 1973 sotto al segno dell’Ariete, prima di diventare famoso sul piccolo schermo ha lavorato sia come odontotecnico sia come animatore in alcuni villaggi turistici.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato per anni legato sentimentalmente alla bellissima showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La Pupa e il Secchione.

I due si sono innamorati sul palcoscenico di Colorado e per diversi mesi sono stati inseparabili. Ma dopo il suo rientro da L'Isola dei Famosi, Elena Morali ha lasciato il comico ad un passo dalle nozze e ha rivelato di aver baciato Marco Ferri (figlio dell'ex giocatore dell'Inter Riccardo) durante la sua partecipazione al reality show. I due tuttavia ritornano insieme ma la loro storia finisce dopo poco. Fubelli ha rivelato di essere stato bocciato per due volte alle medie e di aver sempre detestato la scuola. Tra i suoi migliori amici c'è il collega Paolo Ruffini.

