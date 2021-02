Covid, infermiere dalla Lombardia: "Non ho potuto aiutare l'Umbria per il terremoto, stavolta non volevo mancare"

Fra. Mar. 23 febbraio 2021 a

a

a

“Perché ho deciso di venire a lavorare a Perugia? Sono originario delle Marche e ora vivo in Lombardia. Quando c’è stato il terremoto del centro Italia, nel 2016, purtroppo per una serie di motivi non sono riuscito a venire anche se avrei tanto voluto farlo. Per questo ora non ci ho pensato due volte”. Massimiliano Listrini è uno degli infermieri che nella giornata di lunedì 22 febbraio ha preso servizio al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Covid, l'allarme di Bertolaso per Brescia: "Terza ondata, intervenire subito"

Arriva dall'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Fa parte del gruppo dei sanitari che hanno deciso di venire in Umbria per l'emergenza Covid, per aiutare i colleghi. “La proposta è stata fatta a tutto il personale della Lombardia - racconta - davanti a questa richiesta la risposta è stata immediata e non poteva essere altrimenti per chi ha vissuto sulla propria questa esperienza nell’ultimo anno così importante mette in gioco diciamo le proprie competenze e la propria conoscenza e in questo momento storico è fondamentale essere attori per combattere questo virus. Quindi, laddove ci viene data questa possibilità non possiamo tirarci indietro".

A Perugia medici lombardi subito in corsia: "Siamo qui per aiutare i colleghi"

"Io - racconta ancora - faccio sempre l'esempio di quando si propone a un paziente di fare un intervento chirurgico: c'è sempre una bilancia virtuale dove soppesare i rischi e in benefici. Diciamo che il piatto dove c'erano i benefici nel fare la scelta del venire a Perugia ad aiutare i colleghi era decisamente maggiore rispetto alle motivazioni per non farlo. Non conoscevo la realtà di Perugia e il problema di questa anomalia, di questo focolaio qui. Purtroppo questo virus ci insegna che ogni volta pensiamo di conoscerlo un po' ne presenta una nuova e sembra quasi che non finisca mai”. I sanitari resteranno al momento due settimane. "Compatibilmente con l'azienda in cui lavoro dovrei rimanere due settimane. L'ho deciso in 24-48 ore di venire, non ho esitato un attimo".

Perugia, in ospedale azzerati i cluster. il dg: "Non abbiamo sanitari contagiati da 15 giorni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.