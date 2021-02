Perugia, dice all'autista del bus di avere il Covid per viaggiare senza biglietto: denunciato

23 febbraio 2021 a

Sale sul bus senza biglietto e per viaggiare senza biglietto ed evitare la multa dice all'autista di essere positivo al Covid. E' quanto accaduto a Perugia. La volante della polizia, su segnalazione della sala operativa della questura di Perugia, è arrivata nella zona di Piazza dell’Università dove l’autista di un autobus in servizio comunicava la presenza di due persone moleste all’interno del mezzo. L’uomo raccontava agli agenti che aveva visto salire all’interno del bus da lui condotto un uomo ed una donna con delle buste della spesa in mano i quali omettevano di timbrare il biglietto. A questo punto l’autista invitava la coppia ad esibire un titolo di viaggio, biglietto o abbonamento, che consentisse l’utilizzo del mezzo pubblico.

A queste parole l’uomo, un cittadino italiano di 35 anni residente in Sardegna, riferiva all’autista di non avere soldi e data la sua positività al Covid-19 non sarebbe potuto nemmeno essere multato. L’autista, spaventato da quelle parole, aveva chiesto immediatamente aiuto alla polizia di Stato e gli agenti, una volta arrivati sul posto identificavano i due soggetti risultati entrambi con numerosi precedenti di polizia. L’approfondimento del controllo ha fatto emergere sia per l’uomo che per la donna, una cittadina italiana classe39 anni e residente a Perugia, la negatività al Covid-19. L’uomo, quindi, veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Intanto continuano i controlli interforze in tutto il territorio per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Verifiche a tappetto che vengono rinforzate nel fine settimana quando le persone hanno più disponibilità di movimento e decidono quindi di spostarsi a volte anche in violazione delle restrizioni presenti in questo momento di emergenza sanitaria.

