Umbria, sorpresi fuori Comune e senza mascherina: 20 multati

È di quattro denunce in stato di libertà e di venti persone multate il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai militari della Compagnia di Spoleto. Massima attenzione, in periodo come questi, viene rivolta al rispetto delle disposizioni per contenere la diffusione del Covid. E il bilancio è particolarmente pesante, a riprova che ancora c'è molto da fare a livello di sensibilizzazione della gente. Anche se sarebbe sbagliato fare di tutta un'erba un fascio.

Vìola la quarantena per due volte, multato anziano

Venti sono state, dunque, le persone multate dai carabinieri - e in particolare da quelli delle stazioni di Castel Ritaldi e di Giano dell’Umbria - per violazioni della normativa anti Covid. Quasi tutte sono state trovate fuori dal territorio del Comune di residenza senza un giustificato motivo, molti sorpresi mentre erano assembrati senza nemmeno avere le mascherine.

Insomma, come si vede, l'azione di controllo da parte delle forze dell'ordine non accenna a diminuire, ma resta fondamentale la collaborazione dei cittadini soprattutto per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni anti Covid.

I carabinieri della stazione di Campello sul Clitunno invece sono intervenuti, su richiesta del capotreno, su un convoglio in transito verso Foligno, per identificare quattro uomini, tutti di origini straniere, i quali – benché sprovvisti di biglietto – si erano rifiutati di farsi identificare dal personale addetto al controllo. I militari, con l’ausilio del personale del commissariato di Foligno, hanno fatto scendere e identificato i quattro. Adesso dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità; mentre solo uno di loro, trovato in possesso di un coltello, sarà denunciato anche per porto di arma senza giustificato motivo oltre ad essere sanzionato amministrativamente poiché trovato senza mascherina. Il treno, anche se con un ritardo dovuto alla vicenda, ha ripreso regolarmente la sua corsa.

