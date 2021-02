Alta velocità, Ferrovie dello Stato annuncia la fermata ad Orte. Esulta anche l'Umbria

22 febbraio 2021 a

“Nei prossimi giorni presenteremo un progetto che ormai è alle fasi di dettaglio: la nuova fermata ad Orte dell’alta velocità”. L’annuncio, importantissimo anche per l’Umbria, di cui Orte è di fatto porta d’ingresso, è arrivato lunedì 22 febbraio 2021 dall’amministratore delegato di Ferrovie delle Stato, Gianfranco Battisti, durante il convegno “Cantieri nel Lazio - investimenti per la ripresa”, iniziativa promossa dalla Regione Lazio per fare il punto su infrastrutture e risorse indispensabili per far ripartire l’economia e migliorare la viabilità nel territorio. “Presenteremo la nuova fermata ad Orte - ha aggiunto Battisti - che andrà ad intercettare tutta quel bacino del nord Lazio, che comprende anche l’Umbria e che connettiamo all’Europa, perché il treno ad Alta velocità significa creare le condizioni di entrare in un sistema di collegamento transnazionale”.

Fermata dell'Alta velocità a Orte, Zingaretti: "Segnale per lo sviluppo"

“L’annuncio della prossima realizzazione della fermata del Frecciarossa ad Orte – ha commentato il deputato di Terni di Forza Italia, Raffaele Nevi, membro del direttivo forzista alla Camera – si realizza quello che sembrava un sogno di alcuni visionari che, come il sottoscritto, ci hanno creduto sin dall’inizio. Abbiamo avuto tanto scetticismo, difficoltà e critiche in questi anni, ma non abbiamo mollato ed è proprio grazie a questa perseveranza che si è giunti al risultato di oggi. Fa piacere apprendere che il progetto ormai ‘è alle fasi finali di dettaglio’. Vorrei ringraziare chi insieme a me ha portato avanti, a diversi livelli territoriali, questa battaglia credendoci dal primo momento".

"Non posso non citare - ha continuato il parlamentare azzurro - il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il senatore Maurizio Gasparri, il senatore Francesco Battistoni, l’on. Alessandro Battilocchio, il senatore Fusco, l’On. Mauro Rotelli, la consigliera Eleonora Pace, il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, il sindaco di Orte, Angelo Giuliani, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, il coordinamento comunale e provinciale di Forza Italia Terni e gli amici di Rieti con il capogruppo di Forza Italia Fabio Nobili. Personalmente sono felice del risultato conseguito, a cui ho dedicato molto tempo da consigliere regionale dell'Umbria prima e da parlamentare poi. Sono sicuro che la fermata di Orte rappresenterà, ora più che mai, un elemento indispensabile per la ripartenza e lo sviluppo anche del sud dell'Umbria. Sarà anche l’occasione per riorganizzare il sistema dei trasporti ferroviari per evitare l’isolamento di centri importanti come Foligno, Spoleto, Terni, Rieti e non ultimo Orvieto che ha urgente bisogno di essere meglio collegato dal punto di vista ferroviario sia ad Orte che a Roma che a Firenze”, ha concluso Nevi.

