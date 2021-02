Umbria, altri 10 morti e 5 ricoveri in più. Appena 97 positivi e 161 guariti

22 febbraio 2021 a

Sono 10 i nuovi morti per Covid registrati oggi in Umbria. Con questi ultimi decessi, il totale delle vittime, dall'inizio della pandemia in Umbria raggiunge purtroppo quota 993. E, a un passo dai mille decessi, emerge inoltre come Perugia sia l'unica delle 32 città monitorate dal Ministero della Salute in cui la mortalità nell'ultima settimana è aumentata, a differenza di tutte le altre città monitorate. Per quanto riguarda invece i dati relativi all'andamento della pandemia oggi in Umbria, come ogni lunedì, i numeri riferiti ai nuovi positivi sono molto contenenti per via della contrazione domenicale dei tamponi che vengono effettuati. Ieri infatti su 633 molecolari sono stati isolati 97 positivi.

Umbria, su 77 tamponi analizzati 41 registrano la variante brasiliana e 22 quella inglese

In termini assoluti non molti, al contrario dell'incidenza che è invece del 15,3% ed è dunque più alta di un normale giorno feriale quando vengono processati molti più tamponi, parecchi dei quali fanno anche parte di campagne di screening. Lunedì della scorsa settimana, ad ogni modo, la percentuale di incidenza era stata molto più alta, arrivando al 25%. Accanto ai nuovi positivi vanno registrati 161 guariti, il che fa scendere la curva dei contagi di 74 unità. Il totale degli attualmente positivi adesso in Umbria è di 8.474.

Il bollettino di domenica 21 febbraio: 270 i nuovi casi in 24 ore, 231 i guariti. Ancora 11 morti

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali vanno registrate 5 persone in più nelle corsie Covid degli ospedali umbri. In tutti si tratta quindi di 556 degenti affetti da Coronavirus nei vari nosocomi del cuore verde. Di questi, 81 - ovvero tre in meno di ieri - si trovano nei reparti di terapia intensiva dell'Umbria. Sono invece 83 - anche in questo caso tre in meno di ieri - i degenti delle Rsa dedicate ai pazienti Covid. Si trovano infine in isolamento in 11.424 persone, 168 persone in meno rispetto a ieri. E, mentre i malati totali da inizio pandemia sono 43.089,i guariti totali sono 33.622.

Perugia, Mencacci:"Variante brasiliana in tre positivi dopo il vaccino. Serve un lockdown"

