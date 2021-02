Terni, la chef Arianna Giorgetti star della tivù di Gibilterra con un programma di cucina vegana

22 febbraio 2021 a

a

a

A Gibilterra, enclave inglese in terra spagnola, una chef di Terni condurrà un programma sulla tivù nazionale per otto settimane. Si tratta di Arianna Giorgetti che ha conquistato il palato degli spagnoli, e non soltanto, grazie alle sue particolari ricette vegane. Arianna, 32 anni e mamma di due figli di 9 e 11 anni, vive a Gibilterra dove si è trasferita cinque anni fa da Terni insieme al marito Riccardo. In poco tempo ha cominciato a vendere, attraverso il delivery, i piatti vegani che lei stessa prepara. A farle da apripista al successo è stato un tiramisù vegano.

Video su questo argomento I grandi chef on line in Acadèmia, la Masterclass della cucina

“Sono appassionata di cucina, nella mia famiglia siamo vegani - dice Arianna - e così ho sempre sperimentato piatti e ricette a casa. Un giorno ho deciso di fare un dolce, un tiramisù, e di regalarlo per far conoscere ancora meglio il cibo vegano. Ho poi pubblicizzato il tiramisù tramite i miei social dicendo che l'avrei regalato a chi avrebbe voluto gustarlo”. L’idea è stata esplosiva e ha suscitato molto interesse tanto che, nel 2018, la tivù nazionale di Gibilterra, la Gbc, le ha fatto un’intervista.

Vegani contro carnivori a Pomeriggio5, Daniela Martani tuona: "La carne è cancerogena". Ma Cecchi Paone non ci sta | VIDEO

“Pubblicavo le ricette sulla mia pagina Facebook - racconta - e nel frattempo ho continuato a portare avanti i miei due take-away che gestisco da casa. Vendo i miei prodotti attraverso un'app locale, a Gibilterra è una novità. Dopo un po’ di tempo la stessa tivù mi ha ricontattata proponendomi di fare un programma di cucina vegana”. Arianna ha accettato e già adesso è molto seguita. “Con questa occasione - aggiunge - ho spesso fatto anche promozione a Terni, ho spiegato che è la città di San Valentino, dove si trova, la sua storia”. Il programma, dal titolo Vegan curious, andrà in onda da marzo, in prima serata. Il programma è in lingua inglese perché Gibilterra è territorio inglese, ma successivamente alla messa in onda, sarà disponibile in streaming con i sottotitoli in italiano. Arianna è anche chef ufficiale del marchio VeganOk.

**San Valentino: cena a casa? I consigli dello chef La Mantia per una sera 'a prova di bomba'**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.