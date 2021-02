Città di Castello, la guida del Gambero Rosso premia il bar del Corso per il caffè che serve

Paolo Puletti 22 febbraio 2021 a

La certificazione arriva direttamente dalla guida più importante e seguita d’Italia: il caffè migliore dell’Umbria si gusta e sorseggia a Città di Castello. Lo certifica appunto “La guida bar d’Italia 2021” del Gambero Rosso, che assegna i tre chicchi di caffè, massima valutazione possibile per l’espresso servito, accompagnati da due tazzine, ottimo servizio e locale. E mantenere il gradino più alto nell'anno 2020 recentemente archiviato senza rimpianti di sorta, davvero terribile, è ancora più importante e gratificante per Massimo e Roberta Talamelli, i titolari del “bar del Corso”.

Nelle motivazioni espresse dai vari commissari, che in segreto hanno visitato il bar e gustato quanto viene offerto, si legge tra l'altro: “Il bar dei fratelli Talamelli è un indirizzo sempre affidabile grazie ad una offerta ancorata a preparazioni tradizionali che non deludono mai per fattura e assortimento e che comprende buoni lievitati del mattino e pasticceria che spazia da proposte fresche a biscotteria, crostate e torte. Vanto dell’insegna rimane il caffè, sempre uno dei migliori che si possono gustare in zona: pieno di gusto, corposo, equilibrato vagamente speziato Un’offerta di qualità sin dalle prima ore del mattino”.

La guida non si sofferma al solo caffè ed analizza pure la carta dei vini ed anche i pezzi salati che vengono serviti nel locale di piazza Matteotti, angolo con corso Vittorio Emanuele, davvero al centro del centro cittadino affermando “di valore anche le sfiziosità salate da assaporare magari in abbinamento a uno dei selezionati vini proposti in carta”. Un bar che è un ottimo biglietto da visita per attrarre il turista e quindi complimenti più che meritati ai fratelli Talamelli ormai diventati un punto di riferimento per tutta la città. Sempre più orgogliosa dei traguardi che tagliano e che per un certo verso danno lustro a tutta Città di Castello.

