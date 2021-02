Gubbio, vìola la quarantena per due volte: multato anziano

Euro Grilli 21 febbraio 2021 a

Positivo al Covid invece di rispettare la quarantena esce di casa va in città e scatta la segnalazione. Deve interviene l’Asl per la sanificazione delle zone dove si ferma per almeno 15 minuti, e contestualmente per ricostruire la catena dei “contatti” avuti con altre persone. Protagonista dell’accaduto un uomo di ottant’anni, residente nell’immediata periferia della città, che nei giorni scorsi è uscito di casa e ha raggiunto Gubbio con la propria auto.

Poi, dopo aver parcheggiato, se ne andato in giro. Quando è tornato a casa lo hanno visto i vicini e sapendo della sua condizione di positività al Coronavirus e dell’obbligo di quarantena, hanno segnalato tutto alla polizia locale. Il comandante, tenente colonnello Elisa Floridi, ha immediatamente allertato le pattuglie in servizio che sono intervenute e hanno fermato, identificato e denunciato l’ottantenne. Nello stesso momento è partita l’indicazione di intervento alla Asl che ha provveduto, in base a quanto raccontato dall’ottantenne e seguendo il protocollo nazionale, a intervenire nei luoghi dove l’anziano si era recato e si era fermato per almeno un quarto d’ora, il tempo ritenuto necessario per creare condizioni di possibile rischio da contagio. E di conseguenza è stata necessaria la sanificazione dei luoghi dove si era recato. Come detto per l’anziano è partita la denuncia. Il pensionato già una decina di giorni fa si era reso protagonista di un gesto analogo.

La polizia locale, anche in quel caso, aveva provveduto in sintonia con l’Asl a ricostruire tutti i movimenti dell’uomo per neutralizzare eventuali situazioni di potenziali rischi-contagi. Una terza recidività per l’ottantenne potrebbe avere conseguenze molto gravi anche dal punto di vista penale. Gli uomini della polizia locale continuano intanto a effettuare servizi di controllo per ciò che concerne il rispetto delle misure anticovid e del corretto uso di tutti i sistemi di protezione.

