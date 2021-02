Umbria Covid, 270 nuovi casi e 11 morti. Aumentano i ricoveri, 231 i guariti: il bollettino di domenica 21 febbraio

21 febbraio 2021 a

a

a

Undici morti in 24 ore, 270 nuovi casi a fronte di 5.612 tamponi effettuati di cui 3.368 con test molecolare e 2.244 con test antigenico. Salgono a 551 i ricoveri, sei in più rispetto al giorno precedente. Scendono a 83 (-3) i posti letto di rianimazione occupati. Sono 231, invece, i guariti. Sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile di domenica 21 febbraio. Il fisico Luca Gammaitoni, docente dell'Università degli Studi di Perugia, in un post su facebook spiega che la curva del contagio sembra arrotondarsi. "Siamo oltre il flesso - dice - c'è luce in fondo al tunnel. Ora prudenza e pazienza".

A Perugia incidenza molto alta, a Terni scende. Cresce il contagio tra bimbi di 3 e 5 anni

A preoccupare, però, resta la diffusione delle varianti. La professoressa Antonella Mencacci, direttrice del Laboratorio di Microbiologia di Perugia, evidenzia che in Umbria sui primi 77 campioni analizzati, 63 hanno le varianti: 41 brasiliane e 22 inglesi, più una che potrebbe essere un'inglese modificata. "Dobbiamo impedire che la brasiliana si diffonda", ha spiegato la professoressa Mencacci in una intervista al Corriere dell'Umbria. "Terni ora ne ha poca ma se noi la lasciamo andare diventerà preminente anche lì e nelle regioni limitrofe". Insomma, non bisogna arretrare di un millimetro. Per la professoressa Mencacci, anzi, andrebbero potenziate le restrizioni.

Perugia, Mencacci:"Variante brasiliana in tre positivi dopo il vaccino. Serve un lockdown"

Questa sera, intanto, arrivano i 19 medici dalla Lombardia che già da domani entreranno in servizio a Perugia e Spoleto. Si tratta, in particolare, di undici infermieri, sette anestesisti e uno pneumologo. Tra questi medici c'è anche un esperto di ospedali da campo che, secondo quanto appreso, è rientrato a dicembre da Kabul. I medici arriveranno in Umbria accompagnati da Guido Bertolaso, già consulente della presidente della Regione, Donatella Tesei.

Covid, in Umbria dalla Lombardia 19 medici e infermieri accompagnati da Bertolaso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.