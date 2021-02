A Perugia incidenza molto alta, a Terni scende. Cresce il contagio tra bimbi di 3 e 5 anni

Francesca Marruco 21 febbraio 2021 a

Perugia e Terni continuano a sembrare due mondi completamente diversi. A sud una confortante incidenza di malati Covid ogni 100 mila abitanti di 82,34 casi. Nella provincia di Perugia invece, seppure con una lieve diminuzione, e una “curva instabile” l’incidenza - parametro che viene preso particolarmente in considerazione per gestire la pandemia sin dal tracciamento - è di un allarmante 332,76 casi ogni 100 mila abitanti. Nella rilevazione precedente, sempre elaborata dal Nucleo di valutazione epidemiologica della Regione Umbria, l’incidenza di Perugia era di 344, 67 casi ogni 100 mila abitanti.

Il divario

Come si evince dalla grafica, la forbice ha preso ad allargarsi a partire dall’anno nuovo. E poi via via sempre di più. L’ultima settimana in cui i dati erano pressoché sovrapponibili è stata quella tra il 28 dicembre e il 3 gennaio. Terni era 141, 86. Perugia 145,35. Poi l’una si impenna e l’altra cala a picco. A Terni si scende fino a 69,8 ogni 100 mila abitanti, mentre a Perugia in quello stesso momento - tra il 18 e il 24 gennaio - si contano 234, 11 casi ogni 100 mila abitanti. Un abisso. “Il divario è ancora notevole”, ha detto il dottor Marco Cristofori del nucleo epidemiologico venerdì nella conferenza stampa settimanale sull’andamento della pandemia. A Perugia, all’insaputa anche dei più attenti osservatori, che allora avevano solo dei sospetti, già prima di quella settimana imperversavano le varianti. Che, è stato scoperto, hanno capacità di diffusibilità decisamente maggiore. “La regione va a due velocità. La crescita è praticamente esclusivamente a carico della provincia di Perugia dove si comincia a vedere una lieve flessione della curva”, ha aggiunto la dottoressa, Carla Bietta.

Le fasce di età

Gli esperti, che pazientemente ogni settimana danno un senso al quotidiano flusso di numeri sulla pandemia, hanno inoltre illustrato come sta andando l’incidenza nelle varie fasce di età. Hanno suddiviso in due la fascia di età da zero a 6 anni. Da zero a due (asili nido) e da 3 a 5 (materne). Ebbene dalla rilevazione emerge che nelle ultime due settimane l’incidenza ogni 100 mila abitanti di bambini di età compresa tra 3 e 5 anni risultati positivi non conosce battute d’arresto e arriva a 400 casi ogni 100 mila. Sembra invece esserci un arresto nella fascia 6-10, 14-18, mentre appare ancora in salita l’incidenza per classi di età tra zero e 2 anni e 11 e 13 anni. “Nella provincia di Perugia l’incidenza maggiore è nella fascia zero-24 anni dove si arriva anche a 450 casi ogni 100 mila abitanti.

Negli ospedali

Per quanto riguarda invece l’andamento degli ospedalizzati, il dottor Cristofori ha spiegato che “i ricoveri non seguono più l’andamento della curva epidemica con la stessa proporzione con cui avveniva in passato”. Come è già stato osservato infatti il numero dei degenti è più alto rispetto alla base dei positivi. “Del resto che qualcosa andasse in maniera diversa lo avevamo sospettato prima di isolare le varianti” aggiunge Cristofori. Che, nel dettaglio degli ospedalizzati spiega: “Il rapporto degli attualmente positivi e dei ricoverati in reparti Covid comuni è passato dal 5 percento al 6 percento e anche per quanto riguarda le degenze in terapia intensiva è passato dallo 0,7 percento all’ 1,5. Il rapporto era rimasto costante per molto, poi si è evoluto”.

