Umbria seconda regione più cara d'Italia. Il picco a Perugia, va meglio a Terni

A gennaio le famiglie perugine in media hanno spesso 238 euro in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’inflazione vola nel capoluogo, ad una velocità praticamente doppia rispetto all’altra provincia, quella di Terni: per gli abitanti della Conca i rincari per una famiglia media si aggirano attorno ai 119 euro.

Bene ma non benissimo se si va a guardare comunque il dato regionale non scorporato: il rincaro annuo per una cosiddetta famiglia tipo (tecnicamente 2,3 componenti) è pari a più 188 euro. Dato che fa dell’Umbria la seconda regione più cara d’Italia. A darci la buona notizia, diciamo così, è l’Istat che conferma una tendenza in atto. L’istituto di statistica ha reso noti i dati dell'inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e Comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care si conferma Bolzano, che con un'inflazione pari a +1%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia media, a 318 euro.

Al secondo posto arriva a sorpresa Perugia, dove il rialzo dei prezzi dell'1% determina un aggravio annuo di spesa pari a 238 euro, terza Modena, dove il +0,8% genera una spesa supplementare, per una famiglia tipo, pari a 214 euro. Terni è lontana dalla vetta delle prime dieci con il suo +0,5% (+119 euro). Al primo posto della città più risparmiose invece si piazza Aosta, dove l'abbassamento dei prezzi dello 0,3% consente un risparmio annuo di 76 euro. Al secondo posto Verona (-0,1%, pari a -25 euro).

Scorrendo le voci specifiche si scopre che la capacità di spesa degli umbri è peggiorata soprattutto nel settore dei generi alimentari (1,3%) con Perugia sempre in pole position (1,4%) rispetto a Terni (1%). Così pure nei servizi ricettivi e tutto quello che è il settore del turismo: l’Umbria segna 1,9% rispetto al 1,2% nazionale: anche qui Perugia è un passo in avanti (2%) rispetto a Terni (1,3%). L’unica segno meno arriva dai trasporti che confermano il trend nazionale: -1,3% dovuto al lockdown della scorsa primavera.

