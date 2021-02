Covid Umbria, 363 nuovi positivi e 13 morti in 24 ore: il bollettino di sabato 20 febbraio

20 febbraio 2021 a

a

a

Sono 363 i nuovi positivi sabato 20 febbraio in Umbria. Il dato emerge dalla Dashboard regionale dedicata all'emergenza Coronavirus, aggiornata quotidianamente. Secondo quanto riportato nel report, i nuovi positivi derivano dall'analisi di 3.306 tamponi molecolari. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti anche 1.423 test antigenici, ma per la convalida dell'eventuale positività, un antigenico eventualmente positivo viene validato con il molecolare. Secondo quanto emerge l'incidenza dei positivi sui tamponi è dunque del 10,9%. Una percentuale alta, anche più dei giorni scorsi.

I guariti che vengono resi noti oggi invece sono 269, il che fa salire il numero degli attualmente positivi a 8.520. Ovvero 81 in più del giorno prima. Restano invece stabili i ricoveri: si tratta di 545 degenti nelle corsie degli ospedali umbri dedicate al Covid. Per quanto riguarda infine i decessi, anche oggi ne vanno registrati 13. Che fanno salire a 972 il totale dei decessi per il Coronavirus dall'inizio della pandemia.

Umbria, il direttore della sanità regionale: "Qui le varianti hanno sostituito il Sars-Cov2"

Gli esperti del Nucleo di valutazione epidemiologica della Regione Umbria, hanno parlato di “andamento non stabile della curva” che ha certamente rallentato la sua impennata verso l'alto, ma non ha ancora imboccato una discesa netta. Per cui, se da una parte le misure di mitigazione sembrano aver prodotto dei primi effetti, non sono ancora sufficienti a far invertire l'andamento del contagio.

Perugia, festa di matrimonio in casa: arriva la polizia e multa sposi e invitati per assembramenti

Per questo motivo, per i dati assoluti che ancora sono preoccupanti e per la prevalenza della circolazione delle varianti, soprattutto nel Perugino, la Regione ha disposto il prolungamento per un'altra settimana dell'ordinanza di zona rossa. Anche le scuole, dunque, resteranno chiuse nei comuni a maggiore incidenza.

Umbria in coda alla classifica nazionale per dosi di vaccino ricevute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.