Narni, ultraleggero atterra sui campi: salvo il pilota

Atterraggio d’emergenza per un ultraleggero nelle campagne di Narni, a nel corso della tarda mattinata di oggi, sabato 20 febbraio. Il velivolo, un aliante a motore, a causa di un’improvvisa avarìa, ha perso quota e il pilota è stato costretto a planare su un campo di grano nella zona di San Vito di Narni, località Le Lenze.

Dopo l’atterraggio l’uomo che si trovava alla guida mezzo ha provveduto a dare l’allarme.

Le sue condizioni - secondo quanto si apprende dalle prime informazioni - non sono gravi a parte lo spavento. In pochi minuti l’uomo è stato raggiunto dalle squadre dei soccorritori che hanno faticato non poco a farsi largo tra gli alberi e i rovi prima di arrivare al piccolo aereo. Ancora da capire le cause del guasto visto che l’aereo da turismo stava volando regolarmente senza alcun problema apparente. Ingenti i danni al mezzo aereo che sarà trainato e portato in un hangar per le necessarie riparazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri insieme al 110. Ai militari dell’Arma spetterà il compito di fare chiarezza sull’episodio. Alcuni testimoni hanno visto chiaramente l’aereo mentre perdeva quota e atterrava in mezzo ai campi. E’ stata una questione di attimi.

