Terni, fumata nera per la vertenza Treofan. Incontro rinviato alla prossima settimana

Fumata nera per la vertenza Treofan di Terni, venerdì 19 febbraio, una giornata di trattative convulse, in call conference. A confronto i rappresentanti sindacali nazionali e territoriali di Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil, Ugl Chimici, i delegati della Rsu di stabilimento, rappresentanti dei ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, di Confindustria, di Jindal e il liquidatore Ettore Del Borrello. Le parti si sono riconvocate giovedì 25 febbraio con l'impegno di arrivare finalmente a un accordo. Più volte l’incontro è stato sul punto di saltare, per il muro della multinazionale ferma sulle posizioni dei giorni scorsi, salvo qualche piccolo aggiustamento.

Per il sindacato le dichiarazioni fatte dal rappresentante dell’azionista Jindal sono ancora vaghe e troppo generici gli impegni per un processo di reindustrializzazione, senza avere alcuna certezza sugli strumenti da utilizzare per rendere ciò un fatto concreto ed esigibile. L’utilizzo dei macchinari e la concorrenza hanno costituito la parte centrale della vertenza, senza uno sblocco non è possibile un accordo. Sulla concessione di 12 mesi di cassa integrazione finalizzata ad aiutare un processo di reindustrializzazione del sito c’è ormai un sostanziale via libera, mentre l’incentivo all’esodo sarebbe ritornato a sette mensilità per chi accetta il licenziamento attraverso la sottoscrizione di una transazione individuale del licenziamento stesso. In precedenza Jindal aveva preteso la firma di tutti i lavoratori, ora basterebbe il 90 per cento. Un supporto prezioso lo stanno assicurando i rappresentanti del ministero del Lavoro e del ministero dello Sviluppo Economico.

Dopo oltre 40 giorni di sciopero con blocco delle portineria, il sindacato e l’amministratore delegato Manfrend Kaufmann avevano trovato l’accordo al ministero dello Sviluppo Economico per la ripresa produttiva. Il manager si era impegnato perfino a portare a Terni dei macchinari da Battipaglia, ma invece è poi arrivato il liquidatore. La multinazionale indiana aveva iniziato a delocalizzate, a partire da febbraio del 2020, circa 400 tonnellate al mese di film laccato verso gli stabilimenti di Brindisi e di Virton (Belgio). I lavoratori si sono riuniti in assemblea mentre prosegue l'occupazione della fabbrica.

