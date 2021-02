Vaccini Covid, Umbria in coda alla classifica nazionale per numero di dosi ricevute

Alessandro Antonini 20 febbraio 2021 a

Con 474,34 dosi consegnate ogni 10 mila abitanti l’Umbria è la regione in coda alla classifica nazionale sul fronte vaccini Covid. Nonostante abbia l’indice di mortalità secondo solo a quello del Friuli. E’ il dato fornito dal report Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università cattolica del Sacro cuore), a fronte di una media nazionale di 612,20.

L’indicatore, aggiornato al 16 febbraio, “mostra il valore complessivo di dosi di vaccino consegnate dai livelli centrali rispetto alla popolazione residente in ogni regione Italiana (per 10.000 abitanti). Risulta che la P.A di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria sono le regioni in cui l’indicatore segna i valori più alti. L’Umbria, l’Abruzzo e le Marche sono invece quelle caratterizzate da indici più modesti”, confermano gli analisti che hanno stilato il report. A ieri erano state somministrate 37.639 dosi su 58.405 consegnate (64,4%). Un rallentamento rispetto alle quote delle scorse settimane. Il commissario straordinario anti Covid, Massimo D’Angelo, spiega anche come “questo è il vero problema, in un territorio dove sono state riscontrate due varianti ormai prevalenti. Arrivano pochi vaccini, meno della media nazionale. Peraltro ora c’è l’obbligo di conservare il 50% delle dosi per i richiami”. Un primo effetto della stretta si è visto ieri, al punto vaccinale di Pantalla. Terminati gli ottantenni da vaccinare, è stata interrotta la somministrazione.

Riprende oggi (sabato) per le Rsa, per coloro che non potevano essere vaccinati al primo giro. Sempre Altems segnala un indicatore di mortalità - settimana 9-15 febbraio - al 6,90 ogni 100 mila abitanti in Umbria, secondo solo a quello del Friuli (8,29). La media italiana è di 3,07.

E’ il dato della mortalità grezza, che corrisponde al numero di pazienti deceduti nell’ambito della popolazione di riferimento nell’intervallo di tempo considerato. È stata individuata, come soglia di riferimento, il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia: nei 7 giorni tra il 26 marzo ed il 1 aprile 2020 la mortalità grezza, a livello nazionale, è stata pari al 8,37. L’Umbria ora è a meno di due punti.

La quota di decessi appare rilevante anche coi numeri assoluti. Nell’ultima settimana monitorata (tra il 12 e il 18 febbraio) si sono registrati 65 dei 959 morti complessivi per Covid in regione dall’inizio della pandemia. Un aumento percentuale nei sette giorni del 7,27%. Anche per questo l’Umbria è diventato un caso da studiare per l’Iss. Intanto però dei 50 mila vaccini in più richiesti e accordati ancora neanche l’ombra.

