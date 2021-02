Covid in Umbria, bollettino del 19 febbraio: 301 nuovi positivi e 11 morti. Curva torna a crescere

Ale. Ant. 19 febbraio 2021 a

Sono 301 i nuovi contagiati Covid in Umbria, stando al bollettino della Regione e della Protezione civile aggiornato al 19 febbraio. Undici i morti nelle ultime 24 ore: la quota complessiva sale 959 decessi. I tamponi molecolari processati nell'ultimo giorno monitorato sono stati 3.896, gli antigenici 3.546. Nel complesso 7.442 test, anche se è bene specificare che gli antigenici rapidi vanno comunque validati da molecolari. Il tasso di positività su questi ultimi - considerato il valore più indicativo da Nucleo epidemiologico regionale - , è al 7,72%. In calo rispetto all'8,3% del giorno precedente.

La curva degli attualmente positivi torna a crescere, fino ad arrivare a 8.439 (+21), mentre calano sensibilmente i ricoveri di pazienti Covid: sono 545 quelli totali, ossia -9 rispetto al dato del 18 febbraio, e 83 (-2) i ricoveri in terapia intensiva. In calo gli isolamenti totali: 11.848 (-17). Considerevole la quota dei nuovi guariti: 269 in un giorno solo. Restano invariati a quota 87 i pazienti contagiati collocati in Rsa dedicate. Il tasso di letalità è a 2,26. Al 12 febbraio era al 2,20.

Nell'ultima settimana in Umbria ci sono stati 1692 contagiati su 20854 tamponi molecolari, 65 decessi, 357 nuovi positivi, 14 ricoveri in più e 224 isolamenti. Il tasso di positività rispetto ai molecolari è pari all'8,1%. Rispetto invece al totale dei test (molecolari più antigenici) 38723 è al 4,3%. Lo scostamento settimanale non rileva crescite esponenziali. nonostante l'accertata presenza delle varianti inglese e brasiliana in Umbria. Sono alte le ospedalizzazioni e pazienti ricoverati in rianimazione, a causa dei cluster ospedalieri e nelle Rsa: fattori decisivi che propendono per la definizione di zona rossa in regione col permanere delle scuole (tutte) chiuse per almeno un'altra settimana. Si attendono in questo senso l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sulle fasce di rischio delle regioni e quella della governatrice umbra Donatella Tesei sulle ulteriori restrizioni del cuore verde, a partire dalle scuole.

