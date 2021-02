Terni: nasce Just Hit Records, una nuova casa discografica indipendente diretta da Francesco Morettini

Giorgio Palenga 19 febbraio 2021 a

Ha composto le musiche, prodotto o arrangiato brani incisi da big della musica italiana e internazionale come Mina, Gianni Morandi, Stadio, Alessandra Amoroso, Emma, Placido Domingo, Marco Masini, Nina Zilli, Renato Zero. E l’elenco potrebbe continuare a lungo. Insieme al socio-amico-coautore Luca Angelosanti, che invece nella parte compositiva delle canzoni si occupa dei testi, porta avanti l’esperienza di “Casamusica”, uno studio di produzione musicale immerso nel verde delle campagne umbre, a San Gemini, in provincia di Terni, dove vive. E’ stato sul palco del Festival di Sanremo a dirigere l’orchestra in diverse occasioni, dal 2001, quando accompagnò Carlotta, fino al 2017, quando invece era al fianco della giovane “nuova proposta” ternana Valeria Farinacci.

Ora Francesco Morettini, 50 anni portati con la verve di chi ne ha 20 di meno, ha messo in piedi un nuovo progetto. Si tratta di Just Hit Records, un’etichetta discografica dal nome sicuramente geniale e facilmente memorizzabile, che mette a disposizione tutta l’esperienza accumulata in questi anni a chi vuole proporsi al mercato musicale. Con Morettini lavora un pool di professionisti del settore e l’obiettivo di Just Hit, partita a pieno regime in questo inizio del 2021, è quello di ritagliarsi uno spazio importante e, soprattutto, qualificato nel mondo delle etichette indipendenti. Scoprendo magari qualche nuovo potenziale futuro “big” della musica italiana.

“Just Hit Records nasce con l’intento di individuare e sviluppare nuovi progetti musicali – spiega Morettini – siamo aperti a valutare le proposte soprattutto di giovani, pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre conoscenze nell’ambiente musicale. Già è iniziato ad arrivarci tanto materiale, soprattutto dalle nuove generazioni di artisti, o aspiranti tali, e debbo dire che ce ne è anche di veramente interessante su cui lavorare, magari ancora da affinare e meglio indirizzare per farne un prodotto realmente efficace e comunicativo. Dopo tanti anni crediamo di avere le carte in regola per dare… qualche consiglio giusto!”.



“La ‘label’ – continua il musicista e produttore ternano – è supportata da un team di superprofessionisti del settore, con i quali lavoro da anni. Il mondo della musica è in continua evoluzione, ma mai come in questi ultimi tempi i cambiamenti sono velocissimi, addirittura frenetici, a partire dalla tipologia di scrittura fino ad arrivare alla produzione, alla promozione e alla fruizione stessa della musica. Just Hit Records tiene sicuramente conto di tutto ciò, ma senza trascurare le straordinarie radici musicali di tutto quanto ci ha preceduto”.

Tra i componenti del team di Francesco Morettini ci sono Lapo Consortini (producer e chitarrista che ha lavorato, live o in studio, con numerosi artisti, come i Modà, Gianni Morandi, Annalisa, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, The Kolors, Ermal Meta e Fabrizio Moro; con Patty Pravo è salito anche sul palco di Sanremo); Ronny Aglietti (bassista e strettissimo collaboratore, tra gli altri, di Alessandra Amoroso, ma anche con i Lunapop, Gianni Morandi, Marco Masini, Noemi, Francesca Michielin, Bianca Atzei); Donald Renda (batterista, anche lui in scena con Patty Pravo a Sanremo, collaborazioni all’attivo con Noemi, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Morgan); Antonello D’Urso (chitarrista e compositore, ha collaborato, tra gli altri, con Angelo Branduardi, Lucio Dalla, Luca Carboni, Alice, Jovanotti, Elisa, Tiziano Ferro). Una “squadra”, insomma, di professionisti di primissimo piano.

