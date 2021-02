Umbertide, addio ad Antonio Cancian: uomo di sport e cultura fra i fondatori del Bc Fratta

18 febbraio 2021 a

Umbertide è in lutto per la morte di Antonio Cancian. Se ne va un pezzo di storia della cittadina dell'Altotevere. Cancian, classe 1941, è stato protagonista della vita sportiva, culturale e politica di Umbertide. Nel 1964, insieme a Antonio Renzini ha avuto l’intuizione di fondare il Basket Club Fratta ai quali si sono poi uniti Ubaldo Bico e Gianni Bico (primo presidente ins eguito Guerriero Gagliardini). Cancian, come tanti giocatori umbertidesi, era impegnato con altre squadre e per questo insieme a Renzini e Bico ebbero l’idea di fondare una squadra locale. “Antonio era una persona molto allegra”. racconta Gianni Bico, storico segretario e dirigente del Bc Fratta, “che amava la compagnia. A 15 anni fu chiamato a fare un provino alla Ignis Varese e poi in Umbria era molto richiesto visto che era uno dei pochi lunghi in circolazione. Il Fratta e Umbertide perdono un pezzo importantissimo della loro storia. Alla moglie Rosalba, ai figli Alessandro e Simone e a tutta la famiglia, le condoglianze del Basket Club Fratta”. Cancian ha fatto anche l'arbitro ed è stato apprezzato allenatore di basket, la sua passione.

Con la casacca del Fratta ha vinto il campionato di promozione del 1965-66 (secondo anno di attività dei gialloblù). La sua eredità sul parquet è stata presa dai figli, Alessandro e Simone. Cancian è stato parte integrante anche della vita sociale e culturale della città come professore di materie letterarie e preside alla scuola media Mavarelli, si è impegnato anche nelle attività teatrali e anche in politica (è stato consigliere comunale dal 1999 al 2004). L'amministrazione comunale di Umbertide ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Cancian. Antonio nel 2010 è stato colpito da ictus. Il funerale si terrà domani mattina, venerdì 19 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa Collegiata di Umbertide in forma privata.

