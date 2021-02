Covid Umbria, il bollettino del 17 febbraio: 11 morti, 438 nuovi casi. Aumentano i ricoveri

17 febbraio 2021 a

a

a

Emergenza Covid, undici morti e 438 nuovi casi a fronte di 4.473 tamponi e 3.631 test antigenici. Lieve diminuzione per i posti di terapia intensiva occupati. Erano 84 ieri, oggi sono 83. Risale tuttavia il numero delle persone ricoverate in ospedale: 554 (+7) e sono 87 (+2) quelle ospitate nelle Rsa dedicate. Sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a mercoledì 17 febbraio. I guariti sono 281 per un totale dall'inizio dell'emergenza di 32.375 che si sono messe alle spalle il coronavirus. Gli attualmente positivi in Umbria sono 8.431. L'indice di letalità è al 2,24 mentre le persone in isolamento totale sono 11.925 (-42).

Covid, bollettino 16 febbraio: in Italia ancora 10.386 casi e 336 morti. L'Rt scende a 3.8%

Intanto prosegue la campagna vaccinale. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione sono state somministrate 2.447 dosi agli anziani over 80. L'Umbria si pone tra le migliori Regioni a livello nazionale, dopo soli due giorni dall’avvio della campagna vaccinale. Alle 17 del 16 febbraio coloro che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino sono circa il 36% dei 6.740 prenotati. "A livello nazionale, in numeri assoluti, l’Umbria è preceduta solo dal Lazio con oltre 38mila vaccinazioni, dalla Campania, dall'Alto Adige, dal Veneto, dal Trentino e dalla Lombardia", dicono dalla Regione.

Covid, variante mai descritta in Italia scoperta a Napoli: allarme tra gli esperti per l'efficacia dei vaccini

Il dato pubblicato sul report vaccini anti Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato accolto con soddisfazione dall'assessore regionale alla salute Luca Coletto che commenta così i numeri sui vaccini: "La nostra organizzazione sta funzionando – ha detto - non abbiamo avuto disservizi nella fase di prenotazione, né sul portale né in farmacia e stiamo procedendo secondo la pianificazione che ci eravamo dati. Questi dati confermano inoltre, che non appena avremo a disposizione i vaccini richiesti a livello nazionale - speriamo al più presto - potremo vaccinare rapidamente tutti gli ultraottantenni e i soggetti delle altre categorie previste nella fase1”.

Nuove terapie intensive e ipotesi "zona arancione rafforzata" in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.