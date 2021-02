Castiglione del Lago, vende online t-shirt per aiutare l'ospedale

Gabriele Burini 17 febbraio 2021 a

E’ andata di gran lunga oltre le aspettative l’esito della vendita online di t-shirt colorate a scopo benefico del gruppo Facebook “Facciamocela passà”, ideato nel marzo 2020 dal castiglionese Marco Santarelli come piazza virtuale dove distrarsi e allentare la tensione del momento. L’interesse intorno all’iniziativa è stato nettamente superiore a quanto si potesse attendere e da martedì sera 16 febbraio le t-shirt sono esaurite. E così il ricavato, oltre che a servire per acquistare due pc per il Centro di raccolta sangue di Castiglione del Lago, verrà impiegato anche per procurare altro materiale informatico.

Alla buona riuscita di questo progetto ha contribuito anche Azzurro per l’Ospedale che si è data da fare per promuoverlo e tenere i necessari contatti con gli operatori sanitari. “Noi siamo stati solo un supporto – spiega la presidente di Azzurro per l’Ospedale, Maida Chiara Pagliccia – tutto è nato da un’idea di Marco Santarelli. È un donatore di sangue e si è reso conto di come al reparto servissero dei nuovi computer. Mi ha comunicato questa sua volontà: aveva già in mente l’iniziativa delle magliette da vendere per beneficenza e ha destinato il ricavato al Centro di raccolta sangue. Quando si fa una donazione bisogna seguire un iter ben preciso. Noi ci siamo mossi come supporto burocratico”.

La vendita delle t-shirt non è che l’ultima di una serie di iniziative solidali ideate dal gruppo. Dopo le cene e gli aperitivi a scopo benefico nei mesi estivi in alcuni locali castiglionesi, in autunno sono partite delle aste di solidarietà, il cui ricavato è stato devoluto interamente alle associazioni del territorio. In questo modo, tra aste ed eventi, sono state aiutate undici diverse associazioni di volontariato. Per Natale si è puntato alla vendita di felpe con il logo del gruppo, il cui ricavato ha sempre avuto uno scopo benefico.

