Covid in Umbria, nuove terapie intensive e ipotesi "zona arancione rafforzata"

Alessandro Antonini 17 febbraio 2021 a

a

a

Iniziato il montaggio del moduli prefabbricati per aumentare le terapie intensive all’ospedale di Perugia. Dieci posti di rianimazione in più al Santa Maria della Misericordia, dieci all’ospedale di Terni e 12 a testa fra i nosocomi di Foligno e Città di Castello. Insieme ai 12 dell’ospedale da campo - ancora inattivo - e altri 20 con i nuovi reparti ospedalieri si arriverà a 204 posti. Serve il personale però per renderli operativi.



In attesa degli operatori selezionati dal bando Prociv attesi dalla prossima settimana, il direttore regionale Sanità, Claudio Dario, ha fatto sapere che nei prossimi giorni dalla Lombardia sono in arrivo sei anestesisti, nove infermieri e uno pneumologo “in prestito” per attivare almeno l’ospedale da campo regionale. Ma la prima rianimatrice resasi disponibile, Sandra Ferraris dell'ospedale di Treviglio-Caravaggio a Bergamo, fa sapere al Corriere dell’Umbria di non avere ancora ricevuto indicazioni sulla missione in Umbria. Nel frattempo sono arrivati dati incoraggianti sul contagio: curva data vicino al plateau dallo stesso assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e ricoveri stabili. Se la tendenza dovesse proseguire, in caso di conferma della fascia arancione (cabina di regia venerdì) verrebbe meno la “zona rossa rafforzata”: la Regione studia una ulteriore ordinanza di rafforzamento, ma in questo caso calibrata sulla zona arancione. Con aperture cioè rispetto ai divieti attuali. "Zona arancione rafforzata" l'ha chiamata la governatrice Donatella Tesei.

Intanto Roberto Battiston, fisico, ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, marito dell’ex assessore regionale Maria Prodi, dalle colonne dell’Huffingtonpost propone per l’Umbria “lockdown mirati, chirurgici, intervenendo subito per contrastare le varianti”. Il cuore verde viene definito un “laboratorio” per capire come intervenire in modo differenziato sui focolai. Se il Cts regionale chiede il lockdown totale su tutto il territorio, questa delle misure mirate (già prese dall’Umbria con le ordinanze localizzate dei sindaci e poi quella regionale) resta per la Regione la strada maestra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.