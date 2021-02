7Cervelli, nuova puntata di Okkupèto: ospite d'eccezione Mauro Casciari

16 febbraio 2021 a

Va In onda a partire dalle ore 23.30 di domani, mercoledì 17 febbraio, la puntata numero quattordici di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli.

La puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e sul nostro sito web del Corriere dell’Umbria. TRG, invece, ha posticipato la programmazione al giovedì sera alla stessa ora.

Il piatto forte dell’appuntamento di questa settimana sarà uno scherzo realizzato in collaborazione con una “particolare star” della musica pop che da qualche anno possiede una villa a Paciano, sulle colline del Trasimeno.

Un avvocato della Provincia e una guardia forestale saranno poi costretti a ricorrere alle maniere forti per sanzionare due irregolarità rilevate.

Ospite della puntata sarà Mauro Casciari. Perugino D.O.C., Casciari è noto al grande pubblico per essere stato un inviato de “Le Iene” per nove anni. Ha iniziato la sua carriera nell’universo radiofonico, conducendo programmi a Radio Deejay e Radio 2, tra cui “Non è un Paese per giovani” e “Radio2 Summer Club”, con una breve parentesi anche a RDS.

Si è poi affermato in TV, oltre che a “Le Iene”, come co-autore per “Edicola Fiore” (SkyUno e TV8), inviato per “Mi manda Raitre” e “Realiti” (Rai 2) e conduttore delle versioni itineranti di “Affari Tuoi”, “L’Eredità” e “Rischiatutto”.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione possono contattare il numero 351 9344354. Ne dà comunicazione la produzione stessa del programma che dopo il successo delle prime puntate continuerà con altri appuntamenti. Sempre di mercoledì, sempre sugli stessi canali di diffusione (come il nostro sito internet dove le puntate e le pillole estratte con i video sono sempre disponibili) e con il format abituale. Quello al quale cioè, i telespettatori sono abituati: ospiti vip e scherzi al telefono con le chiamate di Luca e Fabrizio.

