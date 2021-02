San Giustino: dell'imprenditore scomparso Davide Pecorelli non si hanno più notizie da 40 giorni

Felice Fedeli 16 febbraio 2021 a

Ancora nessuna notizia di Davide Pecorelli, l’imprenditore di San Giustino scomparso in Albania il 6 gennaio 2021. A distanza di 40 giorni nessuna sua notizia. Le indagini sono a un punto morto, almeno in quel Paese. La Procura di Perugia, che ha aperto un fascicolo per omicidio, sta predisponendo quanto di sua competenza una volta acquisito il campione inviato dall’Albania per estrarre il dna. Si tratta di un osso umano recuperato nell’auto noleggiata da Pecorelli e ritrovata carbonizzata a Puka il 7 gennaio. Uno volta in possesso del dna si procederà alla comparazione con quello del fratello Antonio, già in possesso degli inquirenti perugini.

Più passano i giorni più cresce l’apprensione in Altotevere, la compagna si è affidata all’avvocato Giancarlo Viti per essere tutelata in tutte le sedi insieme al figlioletto nato dalla relazione con Davide Pecorelli, che ha altri tre figli da un precedente matrimonio.

L’imprenditore ha interessi nel campo della ristorazione, ma il pezzo forte restano i saloni di bellezza che gestisce a Sansepolcro – anche se il 28 gennaio sono stati apposti i sigilli all’attività biturgense – Città di Castello, Corciano e Perugia. E la trasferta in Albania va inquadrata proprio nel giro di affari messo in piedi per aprire un salone di bellezza dall’altra parte dell’Adriatico. Gli inquirenti albanesi, forti delle testimonianze raccolte e degli esami effettuati sull’auto carbonizzata ritrovata a Puka, sono giunti alla conclusione di un suicidio o di una disgrazia. Hanno sempre escluso sia la pista di una rapina finita male che quella dell’omicidio.

Gli inquirenti perugini invece propendono più per le ultime due ipotesi, scartando con nettezza il suicidio. Il dna, come già detto, rappresenta lo snodo delle indagini. La comparazione dirà una parola chiara su questa vicenda che sta facendo tenere il fiato sospeso a San Giustino e dintorni, dove Davide Pecorelli è molto conosciuto.

