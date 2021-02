In Umbria 10 mila obesi. Il Centro per i disturbi da alimentazione raddoppia i posti

Gabriele Burini 16 febbraio 2021 a

Il centro Dai di Città della Pieve si allarga. Iniziati il trasferimento e l’ampliamento del centro per il trattamento del Disturbo da alimentazione incontrollata e dell’obesità situato all’ex ospedale di Città della Pieve. Verrà completato nel giro di un mese. “Raddoppieremo la capienza – spiega Laura Dalla Ragione, responsabile centro Dai e rete Dca Usl Umbria 1 – passando da nove a diciotto posti residenziali, più quelli semiresidenziali che non possono essere utilizzati in questo momento causa Covid. Gli ambienti sono stati completamente rinnovati, con ampie camere tutte con bagno, studi medici, sala gruppi. Centro cruciale sarà la cucina didattica, con isola centrale con nove punti fuoco dove, una volta al giorno e tutti i giorni, i pazienti impareranno a cucinare cibi sani e dietetici: la consideriamo la riabilitazione nutrizionale”.

In Umbria le persone affette da obesità sono circa 10 mila, di cui 3 mila minorenni e attualmente il centro segue circa 300 pazienti tra residenziali e semiresidenziali, di cui l’80% provenienti dalla regione e il 20% da fuori. Inoltre, a causa della pandemia, molti pazienti ambulatoriali vengono seguiti via web. Dalla Ragione definisce il centro, attivo dal 2010, come una “scommessa vinta. Aperto quando iniziava l’epidemia dell’obesità e dei disturbi alimentari, ora è un punto di riferimento nazionale; l’unico centro dedicato all’obesità e al disturbo da alimentazione incontrollata”.

Come detto, in Umbria l’obesità è molto diffusa. “Mentre fino a 10 anni fa eravamo un’isola felice, purtroppo si è estesa anche nel nostro territorio – prosegue Dalla Ragione – Sono cambiati drammaticamente gli stili di vita e le abitudini alimentari. I disturbi alimentari e l’obesità inoltre sono aumentati con la pandemia. Le persone sono dovute stare a casa, con un’ansia e un’angoscia rispetto al virus. Ma soprattutto il cibo è stato un comfort food, diventando per adulti e bambini un amico/nemico”. Il bilancio del centro Dai dal 2010 a oggi è positivo, e da giugno 2020 è Centro nazionale di elevata specializzazione accreditato dalla Società italiana dell’obesità.

