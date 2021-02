Covid in Umbria, bollettino del 15 febbraio: 109 nuovi contagiati, sette morti e 13 ricoveri in più

Ale. Ant. 15 febbraio 2021 a

a

a

Altri 109 positivi nelle ultime 24 ore, sette morti (911) in più rispetto al giorno precedente. Nuovo incremento dei ricoveri: +13, con una quota che arriva a 548. Invariati i pazienti Covid in terapia intensiva (84). Sono i dati del bollettino della Regione Umbria aggiornato alle 11:27 del 15 febbraio. I nuovi guariti sono 116. Per la prima volta dopo settimane gli attualmente positivi sono in calo:: passano dagli 8.166 del 14 febbraio agli 8.152 del 15.

L'Umbria in zona rossa chiede ristori e vaccini al governo

I tamponi molecolari effettuati nelle 24 ore monitorate sono stati 731. Gli antigenici rapidi 501. Il tasso di positività rispetto ai molecolari (il riferimento più appropriato visto che gli antigenici positivi devono a loro volta essere validati da molecolari) è del 14,9%. In calo rispetto al 25,2% dello scorso lunedì. In questo caso la comparazione va effettuata con il dato della settimana scorsa e non del giorno prima: i dati dei bollettini del lunedì sono influenzati dal basso numero di test effettuati la domenica, giorno in cui si analizzano i campioni prelevati da chi si reca in ospedale o viene preso in esame dai medici di continuità assistenziale. Gli antigenici rapidi sono stati 501.. La percentuale di nuovi positivi calcolata sui totale dei test (molecolari più antigenici) è pari all'8,84%.

Nuova ordinanza in Umbria: quattro comuni della provincia di Terni escono dalla zona rossa

Gli isolamenti salgono a 11.765 in totale. Ancora in sofferenza le strutture ospedaliere: il nosocomio perugino conta 146 ricoveri Covid di cui 27 in terapia intensiva, il Santa Maria di Terni 110 pazienti di cui 24 in rianimazione, l'ospedale di Spoleto 64 ricoveri e 14 in terapia intensiva, l'ospedale di Pantalla 57 ospedalizzati, l'ospedale di Foligno 55 pazienti di cui 11 in rianimazione, l'ospedale di Città di Castello 53 ricoverari di cui 7 in terapia intensiva. Un ricovero Covid in terapia intensiva anche a Branca, dove si contano 23 ricoveri. E ancora: 21 ricoveri all'ospedale da campo dell'Esercito italiano a Perugia, 2o all'ospedale di Umbertide e tre al centro sanitario di Trevi.

Umbria, nel Cts regionale chiesto il lockdown totale contro il pericolo varianti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.