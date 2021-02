Umbria, nel 2020 meno morti sul lavoro ma oltre 750 infortuni da Covid

Patrizia Antolini 15 febbraio 2021 a

a

a

Nell’anno della pandemia Covid 19 calano le morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Umbria positivamente in controtendenza rispetto alle altre regioni d’Italia sui dati Inail ma, al di là delle letture tecniche e sociologiche che saranno fatte in altre sedi, viene da pensare alla fotografia di una produzione e di una economia che forse più di altre si è fermata per il lockdown. Nel 2020 sono calate del 25,1% le denunce per infortunio sul lavoro registrate dall’Inail. L’Umbria dopo la Calabria è la regione col segno meno più marcato. Per renderlo ancora più evidente basta guardare all’anno precedente: nel 2019 erano state registrate 10.534 denunce, nel 2020 sono scese a 7.880. Nel dettaglio la provincia di Perugia è passata da 8.374 a 6.246 (-25,4%), in quella di Terni si è scesi da 2.160 a 1.634 (-24,4%).

Perugia, due nuovi cluster in reparti puliti dell'ospedale: c'è anche un paziente reinfettato

Nello scorrere i numeri si scopre che sono drasticamente calate di oltre un terzo soprattutto le morti bianche (11 in totale): quel -35,3% segna una distanza abissale dal dato nazionale ancora col segno più, +16,6%. Interessante anche la differenza tra Perugia e Terni: la prima passa da 12 morti nel 2019 ai 9 dello scorso anno (-25%), Terni scende da 5 a 2 episodi mortali (-60%). Sul fronte delle malattie professionali anche qui un segno meno, -22,6%, pari a 1.775 denunce nel 2020 alle 2.295 dell’anno prima. Qui è Perugia a segnare un calo più marcato -25,2% rispetto alla Conca che si ferma a -17,1%. Nella malattie professionali ovviamente il 2020 ha dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia: nei 12 mesi sono state 752 le denunce per infortunio sul lavoro da Covid, di cui 5 con esito mortale (4 a Perugia, una a Terni). In Italia per fare un paragone le denunce sono state 131.090, l’Umbria copre appena lo 0,6%. Ma altri dati dell’istituo nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni aiutano a ricostruire l’anno della pandemia.

Il Covid fa quasi dimezzare i consumi in Umbria nel mese di dicembre

Dalla rilevazione grafica realizzata dall’istituto si legge che i periodi di maggiore concentrazione delle denunce per Covid in Umbria risultano i mesi di marzo, ottobre e novembre. Da aprile a settembre la curva dei contagi nella regione, come nel resto d’Italia, si è azzerata. Per poi tornare a salire. Interessante anche vedere l’incidenza dell’infortunio legato al Covid, cioè chi ha interessato: il 63,4% sono donne, il restante 36,6% uomini. Si tratta nella stragrande maggioranza di casi di donne fra i 50 e i 64 anni (28,5%) e fra i 35 e i 49 anni (22,6%). Ancora sempre in materia di infortuni legati al Covid: come conferma la fotografia attuale e la presenza in zona rossa nella provincia di Perugia, non stupisce che il 71,8 % delle denunce si registri nell’area del capoluogo. Come pure si comprende che il 62,9 % dei casi provenga dai settori della sanità e dell’assistenza sociale, l’11% dai trasporti, il 9% dei casi dal manifatturiero, il 3,7% dal commercio. Ancora più nel dettaglio: nel 37,9% dei casi si tratta di tecnici della salute, nel 14% di medici, 12,7% professionisti qualificati nei servizi sanitari e sociali, 5,5% impiegati e segretari, 2,8% personale qualificato della scuola.

Mencaroni sulla nuova zona rossa: "E' come togliere ossigeno a un malato terminale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.