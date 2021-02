Umbria, oggi 292 positivi e 198 guariti. Ci sono altri 10 decessi: dall'inizio della pandemia 904

Fra. Mar. 14 febbraio 2021 a

Sono 292 i nuovi positivi oggi in Umbria. Il dato emerge dalla Dashboard della Regione Umbria in cui si dà conto delle analisi effettuate ieri nei laboratori di microbiologia della regione umbria. E da questo emerge che l'incidenza dei tamponi positivi su quelli totali, che ieri sono stati 3.474 è del 8,4%. Ovvero quasi un punto percentuale in più del giorno prima in cui i tamponi molecoari analizzati erano stati 4.607 e i positivi 346, con un'incidenza del 7,5%. Il dato positivo di ieri è invece quello legato ai guariti che sono stati 198. Questo ha fatto si che la curva dei contagi non si impennasse eccessivamente come invece sta accadendo sempre negli ultimi giorni. Gli attualmente positivi in Umbria sono dunque 8.166, mentre ieri erano 8.082.

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali va registrato che si contano 4 ricoveri in più rispetto al giorno precedente: l'Umbria arriva dunque ad avere 535 degenti Covid nelle corsie degli ospedali umbri. Una cifra mai raggiunta neanche nei momenti peggiori di novembre. Di questi sono 84 ad essere ricoverati in terapia intensiva, uno in più del giorno precedente. Anche in questo caso il numero non era mai stato raggiunto in Umbria. E gli ospedali del cuore verde sono sempre più sotto pressione. A Perugia il blocco operatorio Tancanelli è in corso di riconversione totale per fare posto a nuovi letti di terapia intensiva.

Anche sul fronte vittime la situazione non migliora. Ieri ne sono state registrate 10 in più. Il che porta il totale dei decessi per Covid dall'inizio della pandemia in Umbria a 904. Solo nel mese di febbraio in Umbria sono decedute 115 persone. Una cifra molto preoccupante che testimonia come il Covid, anche con le sue varianti, nelle ultime settimane sia tornato a correre nella nostra regione. E ormai si sa, purtroppo, una percentuale di positivi è destinata a non farcela.

