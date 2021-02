L'infettivologo Menichetti: "Il caso Umbria sia di monito per le altre regioni"

Francesca Marruco 14 febbraio 2021 a

“Quello che è successo all’Umbria deve essere di monito per le altre regioni. Purtroppo Perugia, con la contemporanea presenza delle varianti che si sono diffuse nel territorio (variante inglese) ed hanno causato anche i focolai in ospedale (variante brasiliana), si ritrova adesso in grave difficoltà”. A sostenerlo è il professor Francesco Menichetti, perugino di nascita e toscano di adozione da quando è alla direzione della clinica di malattie infettive dell’ospedale di Pisa. “Quello che intendo sottolineare - aggiunge il professore - è che si deve fare di tutto per prevenire situazioni simili a quelle che sta affrontando l’Umbria. Vivo questa vicenda con dolore e partecipazione, dato che lì ho familiari, amici e colleghi”.

E se gli chiediamo di spiegare cosa intende con il fare di tutto, dice: “Andrebbero eseguiti molti più sequenziamenti dei genomi virali di quanto non sia stato fatto sino ad ora. A Perugia, la professoressa Antonella Mencacci, è stata molto brava ad intuire che in quei campioni ci potesse essere qualcosa di particolare. Ma bisogna superare la necessità di inviare i campioni all’ Istituto Superiore di Sanità, e costruire invece rapidamente una rete di laboratori in cui poter effettuare il sequenziamento di almeno il 10% degli isolati virali, almeno 500 alla settimana. Esistono inoltre anche dei kit di diagnostica molecolare che sono in grado di far sospettare la presenza della varianti, così da sequenziare in modo più selettivo. L’indagine nazionale appena conclusa dall’ISS ha permesso di identificare circa un 18% di isolati che appartengono alla variante inglese. Se si cerca quindi è molto probabile che si trovino casi simili”.

La conclusione del professore - coordinatore nazionale dello studio Tsunami sulla plasmaterapia condotto anche i terminato recentemente e di cui si attendono i risultati nei prossimi giorni - è che “purtroppo ci dobbiamo convincere tutti che non ne siamo usciti e bisogna ancora fare estrema attenzione. Con le regole che ormai tutti conosciamo su distanziamento e igiene. Altrimenti, se si incappa in una variante, come accade a Perugia, la situazione rischia di sfuggire di mano. Parallelamente va potenziata la politica vaccinale e va rafforzato il tracciamento”.

