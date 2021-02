Terni, parco di via delle Palme a Gabelletta: il Comune partecipa al bando per lo sport all'aria aperta

14 febbraio 2021 a

Una nuova area attrezzata per lo sport all’aria aperta. E’ quanto sta studiando il Comune di Terni per il prossimo futuro, grazie alla partecipazione a un bando di livello nazionale che mette a disposizione fondi proprio per l’acquisto di attrezzature sportive con questa finalità. La zona individuata è all’interno del parco di via delle Palme, in zona Gabelletta: qui, secondo i piani, dovrebbe nascere un’area attrezzata proprio per la pratica di sport all’area aperta.

Una scelta che deriva anche dall’attualità, vista la necessità anche per il mondo dello sport, di doveri fronteggiare le nuove esigenze dovute alla pandemia da Coronavirus. Il progetto è ancora in fase embrionale, visto che il Comune ha deciso di partecipare al bando nazionale “Sport e Salute”, che prevede dei fondi proprio per la realizzazione di questo tipo di nuovi spazi, in particolare per la metà della somma necessaria. La scadenza del bando è fissata per lunedì 15 febbraio 2021 e soltanto più avanti Palazzo Spada saprà dunque se potrà contare sull’appoggio del ministero, comunque fino a un massimo di 24mila euro.

Per quanto riguarda il progetto in questione, si tratta di “un’area adibita a parco e sita in via delle Palme a Terni – come si legge nella delibera proposta dall’assessore allo Sport, Elena Proietti – che possa garantire un’area pubblica all’interno di un parco comunale, in concessione gratuita, di almeno 500 metri quadri, facilmente accessibile e pianeggiante; permessi di accesso ed utilizzo dell’area pubblica individuata; disponibilità a concedere lo spazio alle associazioni sportive durante la settimana (dal lunedì al venerdì) per svolgere le attività sportive a pagamento in favore dei propri iscritti”.

Più in particolare, l’idea è quella di puntare alla creazione di uno spazio da destinare a “Urban sport activity e weekend”, le cosiddette “Isole di sport”. “Le attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive – si legge nel documento – saranno fornite dalle associazioni sportive dilettantistiche individuate, mentre Sport e Salute provvederà a fornire piccoli allestimenti amovibili per l’identificazione delle aree”. All’interno dello stesso progetto l’amministrazione comunale ha anche inserito il piano di realizzazione di un’area dello stesso tipo a Piediluco, accanto alla zona del Centro remiero. Anche in questo caso Palazzo Spada potrà contare su un massimo di 24mila euro da parte del ministero per portare avanti la realizzazione del nuovo spazio, che sarà poi aperto ai cittadini e alle associazioni del territorio.

