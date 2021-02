Terni, vertenza Treofan: la proprietà indiana Jindal convocata ancora dal ministero insieme ai sindacati

14 febbraio 2021 a

Il Ministero del lavoro ha convocato i sindacati di Femca, Filctem, Uiltec, Ugl Chimici, i delegati della rsu, gli avvocati di Jindal, il Ministero dello sviluppo economico, e il liquidatore di Treofan, avvocato Ettore Del Borrello, per mercoledì 17 febbraio 2021, alle 11. La multinazionale indiana ha chiesto ed ottenuto un’ulteriore proroga dei tempi della procedura, al fine di raggiungere un accordo tra le parti. Una repentina marcia indietro rispetto alla posizione assunta qualche giorno prima circa l’avvio dei licenziamenti collettivi, considerato che i lavoratori – in totale quasi 150, compresi quelli della sede di Milano – sono pronti a dare battaglia legale per vedere tutelati i propri diritti.

Tra l’avvocato Ettore Del Borrello e i sindacati, dopo diversi incontri, era stato trovato un punto di incontro che avrebbe agevolato il processo di mediazione che avrebbe agevolato l'ipotesi di reindustrializzazione, ma sembra che sia stata direttamente la proprietà indiana a dare indicazioni al professionista che la rappresenta in questa vertenza ad andare avanti con la messa in liquidazione. Ottenuta la proroga, così, le parti hanno ripreso subito il dialogo al fine di trovare un accordo che si spessa possa essere raggiunto nell’appuntamento fissato per la prossima settimana. Il traguardo, con buona volontà, sembra raggiungibile, ognuno dovrà fare la sua parte e ci sono impegni importanti già presi.

La sottosegretaria al ministero allo sviluppo economico, Alessandra Todde, aveva già ribadito la piena disponibilità del ministero a supportare l’eventuale reindustrializzazione con tutti gli strumenti a disposizione. Ora potrà scendere in campo anche il nuovo governo, per riprendere in mano la questione e proseguire nel percorso già delineato dal precedente esecutivo.

