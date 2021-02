Orvieto, incendio in un'abitazione di Ciconia: salvata dai vigili del fuoco una donna di 87 anni

13 febbraio 2021 a

Si sono vissuti attimi di grande paura, nel pomeriggio di sabato 13 febbraio 2021, nel quartiere di Ciconia, ad Orvieto, in provincia di Terni, dove è stato necessario evacuare gran parte del palazzo in via degli Olmi, a causa di un incendio che è divampato in uno degli appartamenti della palazzina. Secondo i primi accertamenti, non erano ancora le 17 quando i condomini hanno avvertito un forte boato. Di lì a poco è stato visto un denso fumo nero provenire da un appartamento, situato al quinto piano dell'immobile adiacente alla chiesa parrocchiale di Maria Santissima Madre della Chiesa.

All'interno dell’abitazione si trovava una donna di 87 anni, che vive lì insieme a due nipoti che, in quel momento, non erano in casa. La poveretta è riuscita a portarsi verso una finestra e da lì ha iniziato a chiedere aiuto. Le grida sono state udite e qualcuno ha chiamato il numero di emergenza per chiedere un intervento di soccorso. Tempestivo e determinante è stato così l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, che peraltro si trovava già nel quartiere ai piedi della Rupe, in via degli Agrifogli, per una chiamata che riguardava un tetto scoperchiato dal forte vento che è spirato per gran parte della giornata in tutta la provincia di Terni. Gli uomini del 115 sono prontamente intervenuti con un'autoscala, sono entrati attraverso una finestra e, una volta all'interno dell'appartamento, hanno tratto in salvo la signora.

Sempre secondo la prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da una stufa a pellet, anche se i tecnici dei vigili del fuoco hanno raccolto gli elementi per accertare con certezze le cause. In breve tempo il fumo ha finito per invadere i locali dell'appartamento ed il rischio era ovviamente che l’anziana donna potesse anche restare intossicata. Oltre ad avere ragione delle fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto anche a spegnere il gas per evitare conseguenze ancora più gravi al resto del condominio. La donna di 87 anni, nel frattempo, è stata affidata alla cure del personale medico sanitario del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

