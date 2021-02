Lisciano Niccone, scoperta villa abusiva: denunciate tre persone

14 febbraio 2021 a

Denunciate tre persone per aver realizzato una villa di 400 metri quadrati al posto di un vecchio rudere di 136 metri quadrati. Succede in Altotevere, al confine con il territorio del Trasimeno. Le indagini condotte dai carabinieri Forestali di Passignano sul Trasimeno, hanno accertato che il piccolo fabbricato risalente al 1934, nel 2019 poco prima del rilascio del permesso a costruire era stato ingrandito ad arte attraverso la realizzazione di alcuni muri perimetrali posticci.

Sulla base della consultazione di immagini satellitari e catastali è stato constatato che, il legale rappresentante di una società di Panicale e due tecnici, avrebbero richiesto e ottenuto dal comune di Lisciano Niccone un permesso a costruire per la ristrutturazione di un casolare, basato su una falsa rappresentazione delle dimensioni e volumetrie esistenti. Con le false attestazioni, i tre, avrebbero simulato l’esistenza di un casolare antecedente ai lavori di 400 metri quadrati.

La zona è di particolare pregio naturalistico in quanto ricade all’interno di un sito di interesse comunitario. Il comune di Lisciano Niccone, indotto in errore dalle false attestazioni, ha di conseguenza annullato il permesso a costruire e richiesto la demolizione della parte costruita abusivamente.

A carico degli indagati, inoltre, è stato avviato un procedimento penale che prevede una pena fino a tre anni di reclusione. Naturalmente la vicenda è destinata a fare parlare, vista la notorietà della zona e la rilevanza di quanto accaduto. Le indagini dei carabinieri forestali della stazione di Passignano sul Trasimeno sono andate avanti per diversi mesi, ma alla fine il risultato è stato all'altezza delle aspettative. Adesso naturalmente bisognerà attendere la conclusione del procedimento avviato.

La notizia si è subito diffusa in Altotevere e in modo particolare nella zona di Lisciano Niccone, che è stata teatro di tutta l'operazione.

