Bastia Umbra, traccia di sangue fa scoprire otto anni dopo l'autore di un furto

Dopo otto anni scoperto l'autore di un furto avvenuto a Bastia Umbra. Nel mese di novembre del 2013 i militari del Norm della Compagnia carabinieri di Assisi intervennero in un’abitazione di Bastia Umbra dove era stato perpetrato un furto. Gli investigatori nel corso del sopralluogo effettuarono attente operazioni di verifica e repertarono materiale risultato decisivo per risalire all'autore del colpo. I militari, infatti, riuscirono ad individuare alcune tracce ematiche lasciate da uno dei ladri che, verosimilmente, nella veemenza di asportare la maggior quantità di merce possibile, si era ferito. Gli accurati accertamenti tecnici svolti dal personale dell’aliquota operativa, permisero di recuperare le tracce ematiche ed inviarle al raggruppamento carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma (Racis in sigla), al fine di estrapolarne il dna del ladro.

La cura nell’espletare i rilievi tecnici ha fatto si che il reparto scientifico sia riuscito ad ottenere un profilo genetico utile per le successive comparazioni che, all’epoca, venne inserito nella banca dati nazionale del dna anche se non sortì gli effetti sperati.

Solo alla fine del 2020, grazie alle nuove e sofisticate procedure tecniche, si è riusciti a dare una generalità a quel profilo e di conseguenza al presunto autore del reato. Infatti, alla fine dello scorso anno, nel nord Italia, è stato tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese, di anni 32, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze di polizia. I rilievi per l’estrapolazione delle impronte papillari e del profilo genetico, effettuati all’atto dell’arresto, hanno permesso la successiva comparazione avvenuta al Racis di Roma. Quest’ultimo accertamento ha dato un riscontro positivo con il reperto estratto a Bastia Umbra molti anni addietro. Tutta l’attività tecnico-investigativa è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria inquirente per i provvedimenti del caso, che otto anni fa creò non poca apprensione tra la popolazione di Bastia Umbra.

