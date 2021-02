Umbria, il ristoratore Youlian Peytchev di Città di Castello apre ristorante a Cipro

13 febbraio 2021 a

L’Alta valle del Tevere protagonista del settore enogastronomico internazionale. La voglia di imprenditorialità tifernate che sbarca sull’isola di Cipro. Protagonista è Youlian Peytchev, cresciuto a Città di Castello, che dopo un tirocinio in alcuni bar e ristoranti locali, ha perfezionato la sua formazione in alcuni tra i più celebrati ristoranti europei e catene alberghiere del continente quali Sheraton, Marriott e Royal Caribbean in capitali come Mosca, Londra e Sofia tra le altre.

Youlian è figlio di Rosy, già stella del firmamento canoro bulgaro e da molti anni docente di canto all’ArciNova musica tifernate e del compianto Mario, già ballerino solista all’Opera di Sofia e poi insegnante di danza classica in una famosa scuola locale. Stabilitosi da alcuni anni nell’isola del Mediterraneo, Youlian sta per inaugurare un locale tutto suo che si chiamerà Marteona, crasi dei nomi dei suoi due figli, Mario e Teona. Il progetto, partito come un italian street food, rivelatosi di grande successo, si è ora evoluto quale Marteona restaurant in collaborazione con il suo socio Antonio D’Onofrio, in una più vasta area ricettiva (2.000 turisti giornalieri, soprattutto russi e cinesi oltre che italiani) a Pafos. L’inaugurazione ad aprile vedrà la partecipazione dei due chef tifernati di fama, Enzo Neri e Marco Bistarelli, quest’ultimo anche in qualità di brand-chef secondo un’intesa raggiunta con la società titolare del ristorante.

Peytchev ha in programma di portare a Cipro il gusto tutto italiano e in particolare quello altotiberino, con prodotti di nicchia come i tartufi di Saverio Bianconi e i vini della cantina sangiustinese La Palerna di Paola Biagioli Merendelli: un nuovo marchio sarà rappresentato in loco con la sommelière Rossana Ravacchioli. Tra le iniziative in cantiere la creazione di una task-force con produttori italiani da promuovere a Cipro anche attraverso una serie di eventi speciali sia d’intrattenimento che di degustazione di prodotti tipici con la partecipazione di chef stellati.

