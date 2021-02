Terni, soldi spariti dopo il bonifico: il giudice dispone che la banca risarcisca l'azienda di Montecastrilli

13 febbraio 2021 a

Il bonifico da 100 mila euro per pagare gli stipendi dei dipendenti di una società che opera nella vendita di prodotti alimentari a Montecastrilli, in provincia di Terni, era finito inspiegabilmente sul conto corrente di un'altra persona, sconosciuta a tutti. La banca inizialmente aveva riaccreditato i soldi all'azienda, dopo la segnalazione di quanto avvenuto, poi però li aveva nuovamente addebitati.

Il giudice del tribunale di Terni, Marzia Di Bari, ha invece condannato l'istituto di credito a rimettere sul conto del cliente i 100 mila euro e al pagamento delle spese del ricorso presentato dagli avvocati Francesco Carsili e Giorgio Moricciani, difensori dell'imprenditrice di Montecastrilli. Il 21 gennaio 2021, infatti i legali avevano depositato in tribunale un ricorso cautelare con il quale chiedevano che venisse emesso un ordine nei confronti della banca per l’immediata restituzione delle somme ingiustamente sottratte dal conto corrente della società. Data l’evidente urgenza di recuperare il credito, i difensori hanno notificato il suddetto provvedimento alla banca la quale, tuttavia, non ha ancora provveduto alla restituzione.

Dopo che era stato depositato l'atto gli avvocati avevano ricevuto una pec dalla direzione di banca (Ufficio reclami e qualità) con la quale veniva rappresentata la disponibilità della banca a definire la lite insorta attraverso la datio di una somma di 50 mila euro a fronte dei 100 mila. Da segnalare che - come evidenziato dagli stessi avvocati Carsili e Moricciani - non appena la vicenda dell'azienda di Montecastrilli è diventata di dominio pubblico ed ha avuto un certo risalto mediatico, numerosi altri colleghi, e altri correntisti, hanno contattato i due legali ternani ed hanno riferito di trattare o di aver trattato altri casi sovrapponibili a quello raccontato.

"Crediamo sia giusto dar risalto anche a queste ulteriori vicende - concludono gli avvocati Carsili e Moricciani - per evitare che, in futuro, altri soggetti debbano trovarsi nella posizione di ignare vittime di quel modus operandi che il tribunale di Terni ha voluto sanzionare anche con la condanna alle spese di giudizio".

