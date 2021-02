Covid, l'Umbria resta zona arancione. Restano in rosso provincia di Perugia e Comuni del ternano

12 febbraio 2021 a

Covid, l'Umbria resta in zona arancione. Il "cuore verde" d'Italia non c'è tra le regioni che cambiano colore a partire da domenica 14 febbraio, nell'ambito dell'ordinanza che sarà firmata a breve dal ministro della salute, Roberto Speranza, che vede inasprirsi nel misure restrittive in Toscana, Liguria, Abruzzo e provincia autonoma di Trento. Restano tuttavia in vigore nella regione le disposizioni previste dall'ordinanza della giunta guidata dalla presidente Donatella Tesei, che ha istituito fino a domenica 21 febbraio la zona rossa per tutta la provincia di Perugia e sei Comuni nella provincia di Terni.

In Umbria 494 nuovi positivi e 12 decessi, superati 40 mila contagi totali. Un morto ogni due ore

Malgrado alcuni focolai e la presenza della variante inglese e brasiliana, quindi, il territorio umbro non subisce ulteriori restrizioni, con i dati della settimana in corso che invece saranno oggetto di una nuova valutazione dell'Iss tra una settimana.

