Medico e infermiera da Bergamo in Umbria per l'emergenza Covid

12 febbraio 2021

Sandra Ferraris, medico anestesista e Margherita Fratelli, infermiera, entrambe in forza alla Terapia intensiva dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, già impegnate in missione alla Fiera di Bergamo, raggiungeranno l’Umbria dove, per una/due settimane, i professionisti lombardi supporteranno i colleghi umbri con la loro esperienza e professionalità, a gestire 18 posti letto di Terapia Intensiva, con il fine di contrastare il veloce diffondersi dell’ondata pandemica locale.

Ferraris e Fratelli hanno risposto subito positivamente alla richiesta della direzione che, contattata da Regione Lombardia, ha chiamato le due collaboratrici per chiedere la loro disponibilità.

Soddisfatto si è dichiarato il direttore generale, Peter Assembergs: “Sono molto orgoglioso delle nostre professioniste che, nonostante siano impegnate da quasi un anno contro la pandemia, sono sempre disponibili a farsi volontari per il bene dei pazienti anche di altre Regioni; ringrazio anche i loro responsabili, dott. Borelli e dott.ssa Guerrini”.



