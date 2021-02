Meteo, neve sull'Umbria: le ultime previsioni. Dove e quando colpirà Burian

12 febbraio 2021 a

a

a

Neve in arrivo sull'Umbria per la serata di oggi, venerdì 12 febbraio 2021. Le ultime previsioni da parte degli esperti di Umbriameteo2020, fissano per poco prima della mezzanotte le nevicate nella regione. Poi da domani si assisterà a un brusco calo delle temperature.

Meteo, venerdì con la neve poi temperature giù fino a 15 gradi: dove colpirà Burian

Nel dettaglio, secondo il sito specializzato, "in serata il centro depressionario sarà sopra il medio mar Tirreno, sull’Umbria quindi inizieranno le precipitazioni più diffuse ed intense con contemporaneo calo termico. Prima della mezzanotte la neve scenderà decisa sui fondovalle del nord dell’Umbria, dall’Altotevere all’eugubino gualdese, probabilmente anche sull’area del Trasimeno ma in avanzamento verso la bassa collina del perugino fino alle zone del marscianese, Fabro, orvietano, valle Umbra e Valnerina interna, mentre ancora intorno ai 500/700 metri sulla media valle del Tevere, amerino e Valnerina occidentale.

Durante la prossima notte, poi, la neve dovrebbe guadagnare i fondovalle sui 200 metri di quota fino alle porte della conca ternana, mentre più a nord, dal perugino verso nord, i fondovalle saranno probabilmente con temperature sottozero. Le nevicate diffuse tenderanno ad attenuarsi dalla prima mattinata di domani sabato 13 febbraio ad iniziare dal nord ovest della regione, per ultime le zone dell’estremo sud della regione, prima della tarda mattinata i fiocchi potrebbero interessare anche Terni ma per ora non abbiamo certezze definitive."

Allerta gialla su tutta l'Umbria per neve: precipitazioni anche a bassa quota. Ecco da quando

Secondo il sito Perugia domattina sarà molto probabilmente bianca come molti altri centri urbani umbri. In generale i quantitativi non saranno particolarmente cospicui.

Tra il pomeriggio di domani sabato 13 e quello di domenica 14 febbraio il centro depressionario si sposterà sopra le regioni meridionali italiane.Temperature prossime agli 0°C durante le ore centrali del giorno ed abbondantemente sotto gli 0°C di notte per l’intero fine settimana praticamente su tutta l’Umbria. Burian - proprio come annunciato - è arrivato col suo carico di freddo, dalla serata di venerdì massima attenzione,

Meteo, neve e gelo in Italia dalla Siberia da domani sera: ecco le regioni più colpite da Burian

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.