Perugia, l'Inps chiede maxi rimborso a novantenne con 500 euro di pensione. Lei fa ricorso e vince

Prende 500 euro di pensione sociale al mese ma l’Inps le chiede un rimborso di 6.400. La novantenne perugina fa ricorso e vince.

Il motivo che aveva spinto l’Istituto di previdenza a chiedere la restituzione della somma che era stata erogata nel tempo, partiva dalla considerazione che l’importo totale era considerato eccessivo rispetto alla situazione patrimoniale che riguardava l’anziana. A questo punto è scattato il ricorso in autotutela che è uno dei diritti messi a disposizione del cittadino nel momento in cui si vede notificare un atto che reputa illegittimo da parte di un ente.

L’avvocato Diego Florio che ha assistito la signora ha evidenziato tre motivazioni valide per il ricorso. Nella prima è stato fatto rilevare che la situazione patrimoniale della signora non era mai cambiata dalla data in cui erano state presentate le sue pratiche che avevano di fatto portato all’ottenimento della pensione “pertanto – spiega l’avvocato Fiorio - nessuna verifica successiva poteva aver rilevato modifiche rispetto a quanto lo stesso Ente aveva precedentemente accertato”. In secondo luogo l’atto in cui si chiedeva la restituzione dei 6.400 euro non specificava l’entità delle singole somme ipotizzate in eccesso che avrebbero determinato l’importo totale del rimborso “così impedendo a priori – chiarisce il legale - la trasparenza dell’atto e la possibilità di esercitare eventualmente diritto di difesa”. Il terzo elemento riguarda i termini di legge: “Il rimborso – spiega ancora l’avvocato Florio - è stato chiesto quattro anni oltre il termine di legge”.

A questo punto è risultato evidente che le motivazioni presentate dalla signora tramite il suo legale erano tutte supportate da elementi inconfutabili di fronte ai quali l’Inps stessa ha ritenuto di accogliere il ricorso così evitando che la pratica arrivasse in tribunale. “E’ evidente- conclude l’avvocato – che la mia cliente non ha rimborsato nulla all’Inps”.

