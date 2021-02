Covid, in Umbria vaccinazione a domicilio per gli ultra 80enni attraverso i medici di base

11 febbraio 2021 a

Covid, in Umbria da venerdì 12 febbraio sarà possibile prenotare la vaccinazione per gli ultra 80enni. In particolare, saranno privilegiati i nati nell'anno 1940 e nel gennaio 1941. In merito all’avvio della campagna di vaccinazione anti Covid per le persone con oltre 80 anni di età, la Regione Umbria "riserva la massima attenzione alla popolazione più anziana che, se non potrà recarsi presso i centri vaccinali, potrà essere vaccinata a domicilio dal medico di medicina generale", spiega una nota della Regione.

Vaccinazioni Covid, da venerdì 12 febbraio si aprono le prenotazioni. Si procede per fasce di età, ecco come fare

"Visti i tempi lunghi della trattativa nazionale, a livello regionale è in itinere un accordo con i medici di medicina generale proprio per la somministrazione del vaccino a domicilio. Solo inizialmente si è scelto di partire dai nati nell’anno 1940 e a gennaio 1941, perché sono verosimilmente più mobili e quindi hanno maggior possibilità di recarsi nei centri vaccinali. Appena coinvolti i medici di medicina generale, e questo accadrà in settimana, sarà garantita da subito la somministrazione del vaccino anche ai più anziani e presso il loro domicilio, se necessario", spiega l'ente di palazzo Donini.

Come già specificato nella giornata di ieri, sono disponibili due modalità per effettuare la prenotazione: si può scegliere di prenotarsi attraverso il portale web dedicato (al link https://vaccinocovid.regione.umbria.it), oppure nelle farmacie. È stato istituito anche un numero verde dedicato 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai cittadini proprio per supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione della prenotazione effettuata. Per prenotare dal portale web sarà sufficiente disporre del codice fiscale e del numero di cellulare. Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un sms con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui dovrà presentarsi, sia per la prima dose, che per la seconda.

