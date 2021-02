Terni, operazione antidroga Mastro Birraio: quattro condanne e due patteggiamenti

11 febbraio 2021 a

Quattro condanne e due patteggiamenti dopo che altri, in precedenza, avevano già patteggiato oppure optato per il rito ordinario. E’ l'esito dell'udienza che si è tenuta mercoledì 10 febbraio 2021, di fronte al giudice Rosanna Ianniello, relativa all'operazione antidroga “Mastro Birraio” che, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni e dal sostituto procuratore Matthias Viggiano, aveva portato a nove arresti e tre indagati a piede libero, per un totale di dodici persone coinvolte.

Il nome dell’indagine nasce da come veniva chiamato lo stupefacente per cercare di confondere gli investigatori nelle intercettazioni telefoniche: per l’appunto “birra”, ma anche cioccolata, oppure nomi femminili, come Roberta o Cristina. L’indagine aveva portato alla luce un consistente traffico di eroina, cocaina e hashish, poi spacciata al dettaglio sul territorio di Terni, con i militari che avevano documentato almeno 250 cessioni di sostanze stupefacenti da parte di un sodalizio creatosi fra alcuni spacciatori locali ed altri, per lo più nordafricani.

Il tribunale ha sostanzialmente accolto le richieste formulate dal pm Viggiano e le condanne sono arrivate, con il rito abbreviato, per il 33enne tunisino Said Mounir Aouled a 5 anni di reclusione, il 47enne Massimo Spadini a 4 anni e 4 mesi, il 30enne marocchino Moussa Souki a 2 anni e 9 mesi e il 48enne Claudio Natalizi a 3 anni. Hanno invece patteggiato il 49enne Daniele Barbanera (2 anni e 10 mesi) e il 27enne marocchino Gueddad Moncif (2 anni). La difesa degli imputati è stata curata, fra gli altri, dagli avvocati Francesco Mattiangeli, Federica Bigi, Daniela Paccoi e Daniela Cecchetti. Probabile, per chi ha subito una condanna, l'impugnazione della sentenza in appello.

Lo spaccio di eroina, cocaina e hashish avveniva in alcune zone cittadine, soprattutto parchi pubblici. Dalla cosiddetta 'zona Capri', fra Santa Maria Maddalena e l'Ast, al parco di viale Trento, dal parco Rosselli - pur chiuso da anni - ai percorsi lungo il fiume Nera fra via del Cassero e San Martino.

