Perugia, una mamma racconta: "Il virus non è sempre asintomatico nei piccoli, mia figlia di 9 anni sta male"

“Non è vero che i bambini sono asintomatici. Non tutti almeno. E io vorrei che questo si sapesse. Non è una cosa da sottovalutare. Mia figlia tutte le mattine ha dei mal di testa lancinanti e in certi momenti fa fatica ad alzarsi dal letto perché si sente molto male. E’ positiva da due settimane, e ha una carica virale sempre molto alta. Ho paura che abbia contratto il virus con la forma della variante inglese”. A parlare è Saschia Soli, che ormai da due settimane vede la sua piccola guerriera Vic combattere il male invisibile.

“Io fino adesso non ho avuto alcun sintomo. Domani (oggi, ndr) farò un altro tampone, ma al primo ero risultata negativa e ovviamente sono sempre stata a contatto con mia figlia che accudisco continuamente. Se dovessi essere ancora negativa poi mi metterò a disposizione della scienza per capire se in me c’è qualcosa di diverso. Io negli ultimi mesi ho assunto lattoferrina e quercetina non so se sia dovuto a questo”.

E sulla malattia della sua piccola guerriera, un’alunna della classe della scuola di Borgo XX Giugno balzata agli onori delle cronache per il disegno di altre due alunne, che hanno indicati quali compagni si erano ammalati e quali no, spiega: “All'inizio non ha avuto effetti. I primi 12 gironi nulla tranne il pallore. Poi le è uscito tipo un herpes sulle labbra e ha iniziato a stare male la mattina sta male, non si riesce ad alzare dal letto e ha forti mal di testa. Ha avuto diarrea e prurito fortissimo per due giorni. Lei è quella che della sua classe (in cui si erano infettati 10 bimbi su 23) sta messa peggio. Gli altri sintomatici per qualche giorno, poi la carica virale è scesa e anche loro stanno meglio. Purtroppo si sono infettati anche alcuni genitori, alcuni in modo grave. Il virus è molto contagioso. E questo non è quello che ci raccontavano sui bambini”.

E Saschia, che nella vita fa l’avvocato, evidenzia anche dei disservizi: “Effettivamente, dopo l’indagine epidemiologica non ci ha più contattate nessuno se non il mio medico di base e la pediatra di Vic che le ha dato integratori e vitamina D escluso quando mi hanno chiamato per fissare il mio secondo tampone. In quell’occasione ho detto loro dei sintomi di Vic e mi hanno detto che potevano essere di virus invernali. Poi ieri ho mandato l’esito del secondo tampone alla scuola e alla Asl e ci hanno comunicato per il prossimo Vic sarà spostato più in la, vista la sua carica ancora molto alta. Ci sentiamo lasciate a noi stesse. Per fortuna il mio medico di base. Certo, mi aveva data per spacciata, invece purtroppo, il Covid sembra interessato solo alla mia bimba”.

