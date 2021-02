Terni, morte operaio Ast Gianluca Menichino: processo con il rito abbreviato per i nove indagati

11 febbraio 2021 a

La richiesta degli avvocati difensori degli indagati è stata accolta. Si celebrerà con il giudizio abbreviato il processo, fissato in calendario per il 9 giugno 2021, per la morte di Gianluca Menichino, l’operaio ternano che ha perso la vita mentre era al lavoro in un reparto dell’Acciai Speciali Terni. Questo l'esito dell'udienza preliminare che, nella giornata di mercoledì 10 febbraio 2021, ha visto per l’appunto fissato il processo per le nove persone indagate per il reato di omicidio colposo, in relazione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gianluca Menichino è scomparso il 9 gennaio del 2018, dopo sei mesi di agonia, in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto il 10 luglio dello stesso anno nel reparto Lac2/Pix1 dello stabilimento di viale Brin. Chiamati a rispondere della morte dell’operaio coloro che al tempo dei fatti ricoprivano i ruoli di direttore di stabilimento di Ast, direttore di produzione, il responsabile della produzione a freddo inox, i preposti alla produzione, alla manutenzione, alla gestione e manutenzione dei carriponte, al trattamento, il capo turno al trattamento, il capo turno alla manutenzione del reparto Pix1 di Ast.

Il gup Barbara Di Giovannantonio ha respinto alcune eccezioni delle difese e, con la discussione già ampiamente sviluppatasi nelle udienze precedenti, ha stabilito il processo per tutti gli indagati che avverrà, come detto, con le modalità del rito abbreviato.

Fra i difensori dei nove figurano gli avvocati Attilio Biancifiori, Andrea Garaventa, Pierguido Soprani e Luciano De Luca. La famiglia dell'operaio 35enne è uscita dal procedimento penale - e quindi non si costituirà parte civile - dopo il risarcimento liquidato da Ast e da una compagnia assicurativa. A maggio 2021, di fronte al giudice Biancamaria Bertan, verrà discussa la parte della vicenda relativa ai reati contravvenzionali legati al grave incidente sul lavoro. E' possibile che anche in quella sede le difese chiedano la formula del rito abbreviato, in vista di una possibile riunione dei due procedimenti nell'udienza già fissata per il 9 giugno.

