Umbria, frana lungo la strada statale 320 in direzione Cascia: iniziato l'intervento di rimozione

Intervento dei vigili del fuoco di Norcia lungo la strada statale 320 - nel tratto tra Serravalle e Cascia - per una frana che ha occupato parte della carreggiata. L'episodio si è verificato dopo le 22 di mercoledì 10 febbraio. Alcuni grossi massi si sono staccati dal costone roccioso soprastante l'arteria e sono finiti sulla carreggiata, rendendo pericolosa la circolazione.

Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone, essendo la zona poco transitata, soprattutto in un orario di coprifuoco. Il fatto si è verificato dopo il km 7 in direzione Cascia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e le squadre Anas per mettere in sicurezza l'area, iniziare le operazioni di rimozione dei massi e riportare la circolazione in sicurezza.

