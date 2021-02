Umbria, superbonus edilizia più facile grazie a una cooperativa di imprese

Patrizia Antolini 11 febbraio 2021 a

L’Umbria non può perdere l’occasione straordinaria del Superbonus 110%. Per risollevare dalle secche il comparto dell’edilizia, per far rinascere le zone colpite dal sisma del 2016, per recuperare tutto quel patrimonio abitativo che è anche patrimonio culturale e turistico della regione. Con queste premesse nasce Rete cooperativa 110% un pool di imprese trasversale, sviluppata e sostenuta da Legacoop Umbria, che accompagnerà i cittadini dalla fase preliminare fino alla conclusione dei lavori. La legge 77 del 17 luglio 2020 permette, infatti, di efficientare sia da un punto di vista sismico che energetico gli edifici, con una detrazione totale per quest'interventi. Un'opportunità significativa che se ben organizzata sarà in grado di aumentare lo sviluppo delle imprese locali e quindi le opportunità di impiego per i lavoratori del settore: oltre 200 quelli interessati da questo progetto raccolti in dieci cooperative. <TB>Il Superbonus potrà inoltre incidere in maniera significativa sulla diminuzione delle emissioni di C02, consentendo la trasformazione verde attraverso la diminuzione degli inquinanti provenienti dal riscaldamento domestico. Come pure favorire il recupero dell’esistente, a svantaggio del consumo di suolo, per il benessere dei cittadini e per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico. Oltrettutto gli interventi potranno adeguare le abitazioni agli standard più innovativi riguardo la tenuta sismica perché si possa finalmente prevenire in termini di danni ma soprattutto di vite umane la convivenza in una regione storicamente sismica.

“Siamo i primi a livello nazionale e rappresentiamo un vero e proprio progetto pilota che farà scuola anche nel resto del paese - spiega Laerte Grimani presidente della Rete Cooperativa 110 e già referente di Coop Umbria Casa - una filiera di professionisti conosciuti nel territorio e con competenze sul campo. Siamo di fronte al terzo aggiornamento normativo sull’accesso al Superbonus, al contempo abbiamo una fortissima richiesta di informazioni: noi rispondiamo con la forza della rete”. Ma di cosa si tratta? Rete cooperativa 110% è un contratto di rete che associa cooperative che operano in diversi settori per rispondere in maniera unitaria e aggregata alle esigenze del Superbonus 110%: quindi cooperative di commercialisti, abitazione, costruzione, edilizia, manutenzione, impiantistica e progettisti. In tutto 10 imprese locali che rappresentano un modello di offerta edilizia per guidare la rivalutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

“Per noi è importante – dice Matteo Ragnacci di Legacoop Umbria - che in questo momento così difficile le eccellenze si mettano insieme per cercare di far ripartire l'economia di settore e creare opportunità e benessere per la collettività. Il nostro fine ultimo è quello di mettere a disposizione le professionalità rispondendo qualitativamente all'utente finale e promuovendo un modello di sviluppo economico e sociale per l’Umbria basato sulla sostenibilità ”.

La rete interagisce anche con il sistema bancario tramite accordi di partenariato che permetteranno la possibilità dello sconto immediato in fattura.

