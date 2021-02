Terni, un'altra settimana di speranza per i lavoratori della Treofan: Jindal disposta a trattare ancora

10 febbraio 2021 a

Un’altra settimana che mantiene accesa la fiammella della speranza. Dall’incontro in videocall di mercoledì 10 febbraio 2021, promosso dal ministero del lavoro, presente anche quello dell’economia, tra i sindacati e la proprietà indiana della Treofan, rappresentata dal liquidatore, l’avvocato Ettore Del Borrello, si è aperto un inatteso spiraglio per la salvezza della fabbrica del polo chimico di Terni. Solo poche ore prima, tutto sembrava definitivamente compromesso.

A quanto trapelato, tra i sindacati e lo stesso liquidatore era stato trovato, nei giorni scorsi, un punto di mediazione che avrebbe agevolato il processo di reindustrializzazione del sito produttivo di piazzale Donegani. Ma sembra che la proprietà sia stata irremovibile, dando disposizione al suo rappresentante di procedere con la messa in liquidazione e i licenziamenti collettivi, chiudendo quindi lo stabilimento ternano. Ora questa nuova, possibile apertura. “Si tratta evidentemente di un cambio di direzione da parte della multinazionale che può consentire la riapertura della trattativa come da noi richiesto”, hanno commentato Filctem Cgil, Femca Cisl Uiltec Uil e Ugl Chimici. A far cambiare idea, almeno momentaneamente, e a fissare un ulteriore proroga per poter trovare un accordo, potrebbe avere anche influito la ferma determinazione, annunciata dai lavoratori, di dare vita ad una dura battaglia legale: tutti i 142 lavoratori sarebbero sfilati nelle aule del Tribunale e la partita avrebbe avuto tempi lunghi, con tutte le conseguenze del caso. Sia il Mise che il ministero del Lavoro hanno dato l’ok alla proroga di una settimana della procedura di licenziamento collettivo, riconvocando le parti per mercoledì 17 febbraio 2021, alle 11.

“La richiesta di una proroga per le procedure riguardanti la Treofan da parte di Jindal al tavolo che con il Ministero del Lavoro – ha detto il sindaco di Terni, Leonardo Latini – ci spinge a continuare ad impegnarci con tutte le nostre forze e in tutte le direzioni possibili, come rappresentanti della comunità locale, nella ricerca di una soluzione per la salvaguardia dei lavoratori, con l’obiettivo che resta quello perseguito in questa fase della vertenza, ovvero la reindustrializzazione del sito, con il mantenimento dei macchinari”.

