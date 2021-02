Gualdo Cattaneo, il jazzista Luca Michelsanti a Casa Sanremo

Sabrina Busiri Vici 10 febbraio 2021 a

C’è una casa importante per i giovani italiani esclusivamente riservata ai talenti in fatto di musica: è CasaSanremoLiveBox. Dentro troveremo anche Luca Michelsanti, di Gualdo Cattaneo. Luca si appresta a vivere un’esperienza unica, di grande richiamo e che vive in parallelo con il Festival di Amadeus. Michelsanti è considerato da molti il Michael Bublè italiano, è un cantautore e jazzista che dopo le grandi collaborazioni con artisti del calibro di Rodolfo Maria Gordini, Klaus Savoldi Bellavitis, Kris Adams e Dario Baldan Bembo, ha all’attivo anche un disco che è uscito recentemente.

Importante e di grande rilevanza anche la collaborazione con Donatella Luttazzi figlia del grande maestro Lelio. Luca ha ormai una solida esperienza di palcoscenico che gli servirà molto e della quale farà certamente tesoro a CasaSanremoLiveBox. Infatti, è molto conosciuto anche fuori dei confini nazionali: basti dire che ha tenuto concerti ed esibizioni a Cracovia, Lisbona, Berlino, Copenaghen, Vienna, Praga, Parigi e Colonia. In Italia sono state importanti le sue performance al Bonaventura Jazz Club e al Blue Note di Milano. Ha duettando con artisti come Rodolfo Maria Gordini e Klaus Savoldi Bellavitis, con il quale ha collaborato riproponendo il celebre “Rat Pack" in onore degli indimenticabili Frank Sinatra e Dean Martin.

Giustificata l’emozione di entrare a far parte di una ristretta e qualificata schiera di talenti in un contesto prestigioso qual è ormai CasaSanremoLiveBox. Nel suo profilo Facebook, traspare la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo significativo nel suo percorso artistico di grande prestigio. Emblematico un suo post con l’immagine di Patricia Barber, cantante, pianista, compositrice americana di jazz, che dice: “La musica sceglie i suoi musicisti”.

