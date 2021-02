Umbria, rimborsi Tari per 1.600 famiglie a Todi grazie alla tariffa puntuale

10 febbraio 2021 a

In un periodo in cui le cattive notizie abbondano a Todi ne arriva una che non potrà rasserenare, almeno in parte, la comunità. Si tratta del "miracolo" prodotto dalla tariffa puntuale che porterà i cittadini non solo a non pagare l’ultima rata della Tari ma addirittura a 1.600 famiglie arriverà un rimborso per quanto già pagato in più. Nel 2020 infatti il Comune di Todi, primo in Umbria fra quelli con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, ha introdotto un sistema di tariffa puntuale, attuando i principi europei che regolano la materia, ossia il principio “chi inquina paga” e il principio “paga per quello che butti”.

Dall’applicazione di quest’ultimo principio discende che il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini, in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento. Il principio “paga per quello che butti” è stato così declinato: “Regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”.

“Nel nostro Comune, dice in una nota l’assessore Elena Baglioni, già dal primo anno di applicazione, abbiamo avuto dei risultati incredibili. In estrema sintesi, i cittadini tuderti hanno così bene applicato la nuova modalità da riuscire a diminuire, in maniera sensibile, il pagamento della Tari. E infatti, mentre 510 utenze non riceveranno la quarta rata della Tari, non dovendo pagare quindi nessuna cifra oltre quello già pagato, addirittura 1600 utenze avranno un rimborso in relazione a quanto già pagato. La nuova raccolta differenziata e la tariffa puntuale ci hanno portato ad una percentuale di raccolta differenziata pari al 74,5%, che è davvero un record del quale essere orgogliosi”.

